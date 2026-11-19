وصل الصيني، دونج جون، إلى إيطاليا، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 18 عاماً، في خطوة تعكس تكثيف بكين تحركاتها للتقارب مع روما، وسط توتر العلاقات الإيطالية الأميركية على خلفية الخلاف بين رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني والرئيس ، وفق "بلومبرغ".

والتقى جون، بنظيره الإيطالي جويدو كروزيتو، في اجتماع تعهد خلاله الجانبان بتعميق العلاقات العسكرية، وفق بيان مقتضب لوزارة الدفاع الصينية.

ووصف كروزيتو الزيارة بأنها "مهمة"، مشيراً إلى أن أجواء الاجتماع اتسمت بالصراحة والود، بحسب الإيطالية.

وكانت آخر زيارة لوزير دفاع صيني يتولى منصبه إلى إيطاليا في عام 2008، عندما شغل ليانج جوانج لي منصب وزير الدفاع، وذلك ضمن جولة شملت عدة دول بعد وقت قصير من توليه المنصب.

وأعلن الإيطالي أنطونيو تاياني، أن إيطاليا والصين تعتزمان "تعزيز تجارتهما" رغم انسحاب روما من اتفاقية الحزام والطريق.

ولم تعلن بكين مسبقاً عن زيارة دونج، النادرة إلى دولة عضو في حلف الناتو، والتي تتزامن مع اجتماع وزراء دفاع في بروكسل، الثلاثاء.

وكثفت الصين مساعيها للتقارب مع روما، رغم انسحاب إيطاليا من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، في وقت تشهد فيه علاقات بكين مع الاتحاد توتراً متزايداً؛ بسبب الاختلالات في الميزان التجاري.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع زيارة ترمب إلى الصين هذا الأسبوع، للمشاركة في اجتماع قادة اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، والقمة الثلاثية غير المسبوقة مع الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الروسي .

وذكرت وسائل إعلام محلية أيضاً، أن دونج زار مدينة برينديزي، الثلاثاء، وصعد على متن سفينة الدعم اللوجستي الجديدة التابعة للبحرية الإيطالية "أتلانتي".

ودخلت السفينة الخدمة العام الماضي، وتتمتع بقابلية التشغيل البيني الكامل مع القوات البحرية التابعة لحلف الناتو. وكان دونج قد شغل سابقاً منصب قائد البحرية الصينية.