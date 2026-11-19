Advertisement

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة ومؤسسة "حراس الحقيقة" توقيع اتفاقية لنقل فرق الانتشال الجنائي التابعة للمؤسسة إلى الوزارة، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية المتعلقة بالمقابر الجماعية والكشف عن مصير المفقودين.وتنص الاتفاقية على نقل الفرق بكامل كوادرها ومعداتها وسجلاتها وخبراتها التشغيلية، تمهيداً لدمجها ضمن منظومة للمفقودين، بعد مسيرة بدأت في منظمة "الخوذ البيضاء" واستكملتها مؤسسة "حراس الحقيقة".وأوضح مدير الدفاع المدني السوري، منير المصطفى، أن الخطوة تهدف إلى إنشاء فرق وطنية متخصصة في التعامل مع ملف المفقودين، مشيراً إلى أن تحديد مصيرهم والتعرف على الرفات المجهولة يتطلب تعاون جهات حكومية عدة، بينها وزارتا الداخلية والعدل.، كشف مدير ملف المفقودين في "حراس الحقيقة"، عمار السلمو، أن فكرة تشكيل فرق الاستجابة الجنائية بدأت عام 2024، حيث جرى إنشاء فريقين في إعزاز وإدلب، تمكنا من توثيق 36 موقعاً يُشتبه بوجود مقابر جماعية فيها.وأضاف أن الفرق تعاملت، عقب سقوط نظام ، مع أكثر من ألف حالة لجثث مجهولة، وعملت على توثيقها ومقتنياتها ودفنها، حفاظاً على كرامة الضحايا والأدلة الجنائية.وأشار إلى أن الفرق تلقت تدريبات متخصصة تجاوزت 120 يوماً، بالتعاون مع خبراء من غواتيمالا، شملت علم الآثار الجنائي وتحليل والتعرف على هوية الضحايا.وبحسب السلمو، سجلت الفرق أكثر من 150 استجابة لبلاغات تتعلق برفات مكشوفة ومقابر جماعية محتملة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، التي تتولى الإشراف على هذا الملف.وتأتي الاتفاقية ضمن جهود السلطات السورية لتطوير آليات البحث عن المفقودين وتوثيق الأدلة الجنائية، بما يساعد على تحديد هويات الضحايا وكشف مصيرهم.