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أعلنت القيادة المركزية الأميركية CENTCOM، أن طائرات حاملة الطائرات الأميركية USS George H.W. Bush نفذت نحو 8 آلاف طلعة جوية خلال انتشارها الحالي.
ونشرت القيادة المركزية الأميركية مقطعاً مصوراً يُظهر بحارة أميركيين خلال إطلاق مقاتلة من طراز F/A-18F من على سطح حاملة الطائرات.
U.S. Sailors launch an F/A-18F from the flight deck of USS George H.W. Bush (CVN 77). Aircraft from the carrier have flown approximately 8,000 sorties during their current deployment. https://t.co/I4SlGk0JJK— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 19, 2026
U.S. Sailors launch an F/A-18F from the flight deck of USS George H.W. Bush (CVN 77). Aircraft from the carrier have flown approximately 8,000 sorties during their current deployment. https://t.co/I4SlGk0JJK