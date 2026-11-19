أعلنت الأميركية CENTCOM، أن طائرات حاملة الطائرات الأميركية USS George H.W. Bush نفذت نحو 8 آلاف طلعة جوية خلال انتشارها الحالي.

ونشرت القيادة المركزية الأميركية مقطعاً مصوراً يُظهر بحارة أميركيين خلال إطلاق مقاتلة من طراز F/A-18F من على سطح حاملة الطائرات.