أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب
أنه لن يتخذ أي قرارات نهائية بشأن الحرب في أوكرانيا
دون موافقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
، وذلك عقب قمة ثلاثية جمعته بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين
والصيني شي جين بينغ في الصين
.
وقال ترامب
، في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز"، إنه لن يتخذ قرارات نهائية تتعلق بالحرب دون موافقة زيلينسكي
، في وقت تتواصل فيه الجهود الأميركية للتوصل إلى تسوية تنهي الصراع.
وكشف الرئيس الأميركي أن بوتين
كان "مستاءً للغاية" من زيلينسكي بسبب الهجوم الأوكراني على جسر القرم
، مضيفاً أنه يتفهم سبب غضب الرئيس الروسي
من تلك العملية.
وفي المقابل، أشاد ترامب بنتائج زيارته إلى الصين ولقاءاته مع شي وبوتين، واصفاً الزيارة بأنها "رائعة"، ومؤكداً أنه جرى خلالها بناء "علاقات ممتازة".