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أكد الرئيس الأميركي أنه لن يتخذ أي قرارات نهائية بشأن الحرب في دون موافقة الرئيس الأوكراني ، وذلك عقب قمة ثلاثية جمعته بنظيريه الروسي والصيني شي جين بينغ في .وقال ، في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز"، إنه لن يتخذ قرارات نهائية تتعلق بالحرب دون موافقة ، في وقت تتواصل فيه الجهود الأميركية للتوصل إلى تسوية تنهي الصراع.وكشف الرئيس الأميركي أن كان "مستاءً للغاية" من زيلينسكي بسبب الهجوم الأوكراني على جسر ، مضيفاً أنه يتفهم سبب غضب من تلك العملية.وفي المقابل، أشاد ترامب بنتائج زيارته إلى الصين ولقاءاته مع شي وبوتين، واصفاً الزيارة بأنها "رائعة"، ومؤكداً أنه جرى خلالها بناء "علاقات ممتازة".