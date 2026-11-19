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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مقترح سياسي جديد يجري تداوله بين شخصيات مقربة من رئيس الوزراء والمعسكر الذي يقوده غادي آيزنكوت، يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، يتولى رئاستها لمدة عامين، قبل انتقاله إلى منصب رئيس الدولة عام 2028.وبحسب الصحيفة، يسعى المقترح إلى تجاوز إحدى أبرز العقبات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لتناوب رئاسة الحكومة، والمتمثلة في ضمان مغادرة نتنياهو منصبه عند انتهاء الفترة المخصصة له، في ظل مخاوف لدى خصومه من تكرار تجربة اتفاق التناوب السابق مع غانتس.وأشارت إلى أن نتنياهو يرفض التخلي عن تولي رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى، ويتمسك بالبقاء في المنصب لعامين، وهي فترة تتزامن إلى حد كبير مع ما تبقى من ولاية الرئيس الأميركي .ويقضي المقترح بإجراء تعديل تشريعي يسمح بانتخاب رئيس الدولة قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي إسحاق هرتسوغ، المقررة في 7 2028، بحيث يُنتخب نتنياهو مسبقاً لخلافته، على أن يتولى آيزنكوت أو شخصية أخرى من المعسكر المنافس رئاسة الحكومة عند انتهاء فترة التناوب.ووفق الصحيفة، يتطلب تنفيذ هذه الخطة تعديل القانون الذي يسمح حالياً بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل 90 يوماً فقط من انتهاء ولاية الرئيس، لتمديد هذه المهلة إلى عامين.لكن المقترح لا يزال في مرحلة النقاشات الأولية، ولم يتضح ما إذا كان نتنياهو أو آيزنكوت قد وافقا عليه أو أبديا استعداداً لتبنّيه.وفي موازاة ذلك، أعلن حزب "الليكود" عقد جولة جديدة من المفاوضات الائتلافية مع حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت ، رغم استمرار الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بشأن المسؤولية عن تعطيل المحادثات.وانتقد زعيم يائير لابيد استمرار نتنياهو في السلطة، معتبراً أن عدم إبعاده سريعاً وتشكيل حكومة جديدة يشكل خطراً على .في المقابل، اتهم هيلي تروبر، ممثل آيزنكوت في المفاوضات، حزب "الليكود" بالمماطلة ورفض تحديد مواعيد لاستكمال المحادثات، مؤكداً استعداد حزبه لمواصلة الجهود لتشكيل حكومة واسعة.وبذلك، يبرز منصب رئاسة الدولة بوصفه أحد المخارج المطروحة للأزمة السياسية الإسرائيلية، في محاولة للجمع بين تمسك نتنياهو بالبقاء في السلطة ومطالب خصومه بضمان انتقال رئاسة الحكومة، من دون أن تتبلور حتى الآن أي تفاهمات نهائية.