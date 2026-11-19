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يواصل الجيش السوداني تقدمه في ولاية ، وسط تقارير عن انشقاقات وتراجعات في صفوف قوات "الدعم السريع"، بالتزامن مع اقتراب القوات الحكومية من مدينة النهود الاستراتيجية، إحدى أبرز معاقل الدعم السريع في المنطقة.وأفادت تقارير ميدانية بأن الجيش وحلفاءه وسّعوا نطاق سيطرتهم في محيط النهود، بعد استعادة مدينة الخوي وعدد من القرى والمناطق الواقعة شرق المدينة وشمالها، في إطار عمليات عسكرية تهدف إلى استعادة السيطرة على غرب كردفان.وبحسب مصادر عسكرية سودانية، تمكن الجيش من السيطرة على منطقة الرويانة التابعة لمحلية النهود، ليصبح على مسافة نحو 10 كيلومترات من المدينة، فيما تحدثت مصادر محلية عن انسحاب مجموعات من "الدعم السريع" باتجاه مدينة غبيش القريبة من إقليم دارفور.وفي موازاة التقدم الميداني، أعلن المتحدث باسم قوات العمل الخاص بكردفان، محمد ديدان، أن 126 عنصراً من "الدعم السريع" سلّموا أنفسهم للجيش، إضافة إلى أسر عناصر آخرين، بينهم أحد مستشاري القوات في منطقة أبو زبد.كما تحدثت تقارير عن انشقاقات داخل صفوف "الدعم السريع"، وسط تزايد الضغوط العسكرية عليها، في حين أفادت مصادر محلية بوقوع اعتقالات طالت قيادات وعناصر ميدانية تابعة لها.وتكتسب مدينة النهود أهمية استراتيجية باعتبارها مركزاً تجارياً وعسكرياً رئيسياً في غرب كردفان، ونقطة اتصال مهمة بين مناطق الإقليم ودارفور، ما يجعل السيطرة عليها تطوراً مؤثراً في مسار المعارك.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ نيسان 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.