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تواجه احتمال الدخول في فراغ قيادي غير مسبوق، مع اقتراب انتهاء ولاية أمينها العام أنطونيو غوتيريش في 31 كانون الأول المقبل، وسط تعثر المفاوضات بين القوى الكبرى بشأن اختيار خلف له.وبحسب تقرير لوكالة " "، فشل ، بعد ثماني جولات من الاقتراع السري، في التوصل إلى توافق بين الدول الخمس دائمة العضوية، وهي وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بشأن المرشح الذي سيتولى قيادة المنظمة الدولية.ودفع هذا التعثر مسؤولين إلى البحث في خطط طوارئ لتجنب بقاء المنصب شاغراً مطلع عام 2027، خصوصاً أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن آلية واضحة للتعامل مع انتهاء ولاية من دون تعيين خلف له.وتشمل السيناريوهات المطروحة تمديد ولاية غوتيريش مؤقتاً أو تعيين مسؤول بالإنابة، إلا أن الخيارين يواجهان عقبات قانونية وسياسية، في ظل استمرار الخلافات بين القوى الكبرى.وحذر مسؤولون وخبراء من أن غياب الأمين العام قد يعرقل اتخاذ قرارات أساسية، بينها تعيين كبار المسؤولين وإعداد الميزانية، رغم إمكانية استمرار والجمعية العامة في أداء بعض مهامهما.ويأتي المأزق في وقت تواجه فيه المنظمة تحديات متزايدة، أبرزها النزاعات الدولية وتراجع التمويل الأميركي والضغوط المطالبة بإصلاح مؤسساتها.ويتطلب اختيار الأمين العام الجديد موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 في مجلس الأمن، من دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض، قبل إحالة الترشيح إلى لإقراره.ومع اقتراب نهاية ولاية غوتيريش، تتزايد المخاوف من أن تتحول الخلافات السياسية بين القوى الكبرى إلى أزمة مؤسساتية تترك الأمم المتحدة من دون قيادة في مرحلة تشهد اضطرابات دولية متصاعدة.