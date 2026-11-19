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أعلنت القوات المسلحة تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت مواقع اقتصادية وعسكرية داخل ، رداً على ما وصفته بـ"العدوان السعودي" واستهداف مدنيين على متن زورق قبالة ساحل رأس العارة، ما أسفر، بحسب بيانها، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.وأوضحت في بيان أن العملية الأولى استهدفت مركزاً مالياً في فجر اليوم، قبل معاودة استهدافه مساءً، مشيرة إلى أن الضربات أصابت أهدافها بشكل مباشر وتسببت بأضرار كبيرة، وفق قولها.وأضافت أن العملية الثانية استهدفت شركة "الصدف" للبتروكيماويات في مدينة بالمنطقة الشرقية، فيما طالت العملية الثالثة قاعدة خميس مشيط الجوية، والرابعة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في المواقع المستهدفة.وجددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات والمستثمرين ورؤوس الأموال من البقاء في السعودية، داعية إياهم إلى المغادرة فوراً والانتقال إلى دول آمنة، معتبرة أن الأراضي السعودية لم تعد آمنة، باستثناء المناطق المقدسة في والمدينة المنورة.وشدد البيان على مواصلة العمليات العسكرية باتجاه العمق السعودي، وفق معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، إلى جانب استهداف التحشيدات العسكرية السعودية، حتى وقف العمليات العسكرية وإنهاء الحصار المفروض على اليمن.