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تجاوزت تكلفة الحرب الأميركية على 48 مليار دولار، وفق تقديرات جديدة لوزارة الدفاع الأميركية " "، في مؤشر إلى الأعباء المالية المتزايدة للعمليات العسكرية، وسط مخاوف من ارتفاع الفاتورة مع استمرار التوتر واحتمال تجدد المواجهات.وتشير تقديرات البنتاغون إلى أن الجزء الأكبر من النفقات يرتبط بالذخائر والصواريخ المستخدمة خلال العمليات العسكرية، إذ تتجاوز تكلفة تعويض المخزونات المستهلكة 29 مليار دولار، فيما تُقدّر كلفة تعويض المعدات والطائرات والمسيّرات المفقودة بأكثر من 6 مليارات دولار.وكانت قد قدّرت تكلفة الحرب في الماضي بنحو 37.5 مليار دولار، قبل أن ترتفع إلى 43.6 مليار دولار مطلع أيلول، ثم إلى أكثر من 47 مليار دولار في منتصف تشرين الأول.ولا تشمل هذه الأرقام بصورة كاملة الأضرار التي لحقت بالقواعد والمنشآت العسكرية الأميركية في المنطقة نتيجة الهجمات ، ما يعني أن التكلفة النهائية قد تكون أعلى من التقديرات المعلنة.وفي موازاة ذلك، يسعى البنتاغون إلى الحصول على تمويل إضافي من لتغطية النفقات العسكرية وتعويض الأسلحة والمعدات المستهلكة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب.وتسلّط الأرقام الضوء على الكلفة الباهظة للمواجهة مع إيران، خصوصاً مع استنزاف مخزونات الذخائر المتطورة وارتفاع نفقات تشغيل القوات والطائرات والسفن الحربية، وسط تساؤلات بشأن قدرة على تحمّل أعباء جولة جديدة من العمليات العسكرية.