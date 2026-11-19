دعت وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الخميس، إلى السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى المواقع النووية التي تعرضت لضربات أميركية وإسرائيلية العام الماضي، متهمة باتباع "استراتيجية المماطلة" في ما يتعلق بعمليات التفتيش.

وجاءت الدعوة في بيان مشترك قدمته الدول الأربع خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، فيما لم تسمح إيران للمفتشين بالوصول إلى المنشآتها النووية المتضررة منذ الهجمات التي استهدفتها في تموز2025.

وقالت الدول الأربع إن "فقدان الوكالة استمرارية المعرفة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي سبق التحقق منه لمدة عام ونصف العام، ينبغي أن يثير قلق جميع ".

وكانت الضربات الأميركية والإسرائيلية قد دمرت أو ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت إيران الثلاث المعروفة لتخصيب اليورانيوم، إلا أن طهران لم توضح مصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بما في ذلك مواد مخصبة إلى مستويات قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة نووية، بحسب الدول الغربية.

في المقابل، حملت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الأزمة الحالية المتعلقة بعمليات التفتيش، معتبرة أن المطالبة بعودة المفتشين إلى المواقع المستهدفة تثير تساؤلات بشأن أهداف تلك التحركات.

وقالت طهران في بيان وزع على الدول الأعضاء في الوكالة: "هل يحمل إصرارهم على إجراء تفتيش فوري للمواقع التي تعرضت للهجوم أي معنى آخر سوى محاولة جمع معلومات استخباراتية تمهيداً لشن هجوم جديد؟".