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كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس لا يزال يدرس شن هجوم عسكري مشترك مع ضد ، رغم تصريحاته الأخيرة التي استبعد فيها إلى حد كبير تنفيذ جولة جديدة من الضربات.وبحسب التقرير، فإن المناقشات داخل الإدارة الأميركية مرشحة للتكثف عقب عودة ترامب من جولته الآسيوية، في ظل ضغوط إسرائيلية لاستئناف الحرب، مقابل تحذيرات خليجية من تداعيات أي مواجهة جديدة على أمن المنطقة ومنشآتها الحيوية.وأشار الموقع إلى أن الخيارات العسكرية المطروحة قد تشمل منشآت نووية إيرانية مشتبه بها، بينها منشأة "جبل الفأس"، إضافة إلى جسور ومحطات كهرباء وشخصيات عسكرية ومدنية إيرانية.ونقل "أكسيوس" عن المصدرين أن البيت الأبيض طلب من الأميركية "البنتاغون" وخبراء الاستخبارات تقديم تقييمات بشأن طبيعة الرد المحتمل على كل سيناريو من سيناريوهات الضربات التي أعدها الجيش الأميركي.وتركزت استفسارات البيت الأبيض على إمكانية تنفيذ عملية عسكرية لا تؤدي إلى رد إيراني واسع يستهدف منشآت النفط والغاز في دول الخليج، في ظل مخاوف من اتساع المواجهة إلى حرب إقليمية.وفي هذا السياق، أفاد التقرير بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمارس ضغوطاً على ترامب لاستئناف الحرب في أقرب وقت، بينما تدعو قيادات خليجية الإدارة الأميركية إلى تجنب التصعيد العسكري ومواصلة تشديد العقوبات والضغوط الاقتصادية على طهران.كما كشف عن انقسام داخل فريق الأمن القومي الأميركي، إذ يؤيد بعض المسؤولين، بينهم بيت هيغسيث، اتخاذ خطوات عسكرية حاسمة، فيما يرى آخرون أن الضغوط الاقتصادية الحالية تغني عن العودة إلى العمليات القتالية الواسعة.وفي تطور لافت، كشف "أكسيوس" أن مدير جهاز الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان زار وميامي الأسبوع الماضي، حيث التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.وبحسب مصدر إسرائيلي، أوفد نتنياهو رئيس الموساد إلى للضغط باتجاه استئناف الحرب، حاملاً معلومات استخباراتية تزعم أن إيران كثفت أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بالأسلحة الكيميائية وأجرت اختبارات في هذا المجال.وأشار مسؤول أميركي إلى أن ترامب اطّلع على هذه المعلومات، إلا أن التقرير كشف عن شكوك لدى مسؤولين أميركيين كبار بشأن التقديرات ، إذ اعتبر أحدهم أن التحذيرات تبدو مدفوعة بأجندة سياسية.كما نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن إيران، رغم زيادة أنشطتها المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، لا تمتلك حالياً القدرة على تنفيذ هجمات من هذا النوع.وفي موازاة هذه التطورات، زار قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، إسرائيل الأربعاء، والتقى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ومدير الموساد، حيث تناولت المحادثات تعزيز التنسيق والاستعداد المشترك لسيناريوهات مختلفة تتعلق بإيران.وشملت تحركات كوبر ، حيث أجرى محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين عسكريين بشأن إيران والحرب في اليمن.وأشار التقرير إلى تصاعد التوتر في مضيق هرمز خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع هجمات إيرانية على سفن واستئناف استهداف قواعد أميركية في الكويت والبحرين بطائرات مسيّرة، جرى اعتراض معظمها من دون تسجيل إصابات.وعلى المسار الدبلوماسي، لا تزال الوساطة القطرية والباكستانية تحاول كسر الجمود في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، من دون تحقيق تقدم ملموس، رغم لقاء جمع مسؤولين قطريين بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عُمان الثلاثاء.وفي حين أكد ترامب أن أي ضربة عسكرية ليست وشيكة، فإن استمرار دراسة الخيارات العسكرية والضغوط الإسرائيلية يبقي احتمال تجدد المواجهة قائماً، وسط مخاوف من أن يؤدي أي هجوم أميركي إلى رد إيراني يتجاوز حدود إسرائيل ويطال مصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة.