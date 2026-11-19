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دانت ، بشدة، استمرار الهجمات التي تشنها ميليشيا على أراضي ، وآخرها استهداف منشآت مدنية واقتصادية في العاصمة ، مما أسفر عن أضرار مادية بأحد الأبراج المدنية.وأكدت الجامعة العربية، في بيان، أن "تكرار استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيدا خطيرا، وانتهاكا صارخا لسيادة وسلامة أراضيها، وخرقا لقواعد القانون الدولي".وحذرت من أن هذه الاعتداءات تهدد سلامة المواطنين والمقيمين في ، فضلا عن تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.ودعت الجامعة إلى "الوقف الفوري لهذه الاعتداءات"، مشددة على أنها تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة .