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مثل 7 مواطنين فرنسيين أمام ، الخميس، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، بينهم اثنان عملا في الجهاز الإعلامي والدعائي للتنظيم، الذي سيطر على مساحات واسعة من وسوريا بين عامي 2014 و2017.ومن بين المتهمين أدريان غيال وكانتان لو بران، اللذان شاركا في أنشطة إعلامية ودعائية للتنظيم، فيما أقر 6 من المتهمين السبعة بانتمائهم إلى داعش، بينما نفى المتهم السابع، مالك حسن، التهمة الموجهة إليه.ومن المقرر أن تصدر المحكمة أحكامها بحق المتهمين في 26 تشرين الثاني الجاري.وكان العراق قد تسلم العام الماضي 47 مواطنا فرنسيا من ، وبدأت محاكماتهم في سبتمبر الماضي بتهمة الانتماء إلى التنظيم.وسبق أن أصدرت المحكمة أحكاما بحق 16 منهم، قضت بسجن معظمهم .وخلال جلسة المحاكمة، جدد غيال رغبته في العودة إلى ، مؤكدا أنه عمل مترجما في الجهاز الإعلامي لداعش، ولم يشارك في العمليات القتالية.