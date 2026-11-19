مثل 7 مواطنين فرنسيين أمام القضاء العراقي
، الخميس، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، بينهم اثنان عملا في الجهاز الإعلامي والدعائي للتنظيم، الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق
وسوريا بين عامي 2014 و2017.
ومن بين المتهمين أدريان غيال وكانتان لو بران، اللذان شاركا في أنشطة إعلامية ودعائية للتنظيم، فيما أقر 6 من المتهمين السبعة بانتمائهم إلى داعش، بينما نفى المتهم السابع، مالك حسن، التهمة الموجهة إليه.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة أحكامها بحق المتهمين في 26 تشرين الثاني الجاري.
وكان العراق قد تسلم العام الماضي 47 مواطنا فرنسيا من سوريا
، وبدأت محاكماتهم في سبتمبر الماضي بتهمة الانتماء إلى التنظيم.
وسبق أن أصدرت المحكمة أحكاما بحق 16 منهم، قضت بسجن معظمهم مدى الحياة
.
وخلال جلسة المحاكمة، جدد غيال رغبته في العودة إلى فرنسا
، مؤكدا أنه عمل مترجما في الجهاز الإعلامي لداعش، ولم يشارك في العمليات القتالية.