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رحّب وزراء خارجية عدد من والإسلامية بقراري بريطانيا وأستراليا فرض عقوبات على خلفية الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، بما يشمل شركات مشاركة في بناء المستوطنات.وأعرب الوزراء، في بيان مشترك، عن ترحيبهم أيضاً بقرار بريطانيا فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية بسبب عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية إلى .وأكد البيان دعم الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة الأفراد والكيانات المتورطة في الأنشطة الاستيطانية، ولا سيما مخطط "E1" الاستيطاني، إلى جانب الجهات التي تدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو تسهّل تنفيذها.وجدد الوزراء إدانتهم للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية، خصوصاً في القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن تشجع الخطوات والأسترالية دولاً أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.وشددوا على أن هذه تتوافق مع القانون الدولي وقرارات ، وفي مقدمتها قرار رقم 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز 2024.ودعا الوزراء إلى إلغاء الإجراءات الاستيطانية الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أدان البيان التصعيد العسكري ، مطالباً بالتنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأميركي لإنهاء الصراع، وتسهيل إيصال المساعدات وإعادة الإعمار.وأكد الوزراء أن تحقيق السلام الدائم يتطلب تطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.