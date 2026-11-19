وصل الأميركي بيت هيغسيث، إلى الإكوادور، على أن ينتقل منها إلى هندوراس، عقب زيارتين خاطفتين لكولومبيا وفنزويلا، حيث أعلن اتفاقًا عسكريًّا مع كراكاس.



ويحظى الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا بدعم قوي من نظيره الأميركي ، فيما يؤكد الجانبان سعيهما إلى شن حرب على الجريمة المنظمة في المنطقة، بحسب "فرانس برس".



وتأتي جولة هيغسيث الخاطفة في أميركا اللاتينية عقب محاولة لعزله في الكونغرس الأميركي، على خلفية الحرب الأميركية على ، والضربات التي استهدفت قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، وأثارت تساؤلات بشأن مشروعيتها القانونية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص.



ومن المقرر أن يشارك هيغسيث في اجتماع مغلق بالعاصمة كيتو، بحسب ما أفادت الإكوادورية، دون تحديد هوية المشاركين الآخرين.



ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك في زيارة قصيرة إلى هندوراس، بحسب الرئاسة في تيغوسيغالبا، حيث سيلتقي الرئيس نصري عصفورة، وهو حليف آخر لترامب، في قاعدة جوية قرب العاصمة.



وتُعد هذه أول زيارة رسمية لوزير الدفاع الأميركي إلى أميركا اللاتينية، التي يعتبرها بمثابة حديقة خلفية لواشنطن، ويسعى إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع الحكومات الصديقة فيها.



وكشفت وكالة "فرانس برس" عن تنفيذ ما لا يقل عن 20 رحلة جوية عسكرية أميركية إلى قاعدة معزولة على ساحل الإكوادور المطل على المحيط الهادئ، شملت طائرات نقل من طراز "سي-130 هيركوليز" و"سي-17 غلوب ماستر"، وطائرات "في-22 أوسبري" ذات المراوح القابلة للإمالة، ومروحيات "بلاك هوك"، خلال الفترة بين حزيران ومنتصف تشرين الأول.



وحصلت الوكالة على وثائق تشير إلى وجود قوات أميركية في ، فيما أظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية أن الموقع شهد أعمال بناء واسعة النطاق خلال الأشهر الأخيرة.



وكان هيغسيث قد أعلن، خلال زيارته لفنزويلا، استئناف التعاون العسكري مع كراكاس، بعد أقل من عام على الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، في عملية نفذتها القوات الخاصة الأميركية.



وكرر هيغسيث الرسالة نفسها خلال زيارته لكولومبيا. وقال، خلال وقوفه إلى جانب وزراء كولومبيين: "من خلال العمل معًا، سنعثر على إرهابيي المخدرات، وسنطاردهم، وسنقضي عليهم ونهزمهم".

