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بين تريث الرئيس الأميركي في اتخاذ قرار بشأن ، وضغوط إسرائيلية متزايدة لشن هجوم جديد، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تحذير نقله رئيس الموساد إلى من تداعيات تأجيل أي عملية عسكرية.وأفادت هيئة البث ، الخميس، بأن يدرس شن هجوم جديد على إيران تحت ضغط من .كما نقل إعلام إسرائيلي أن رئيس الموساد رومان جوفمان أبلغ مسؤولين أميركيين بأن تأجيل ضرب إيران سيجعل تنفيذ أي هجوم مستقبلي أكثر تعقيداً.وفي المقابل، أكد ترامب أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن استئناف العمليات العسكرية.الأميركي، في اتصال هاتفي مع القناة 12 الإسرائيلية من الرئاسية خلال عودته من : "لست في عجلة من أمري لاتخاذ أي قرار بشأن إيران. سنرى ماذا سيحدث بعد بداية العام الجديد".