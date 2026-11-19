بين تريث الرئيس الأميركي دونالد ترامب
في اتخاذ قرار بشأن إيران
، وضغوط إسرائيلية متزايدة لشن هجوم جديد، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تحذير نقله رئيس الموساد إلى واشنطن
من تداعيات تأجيل أي عملية عسكرية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية
، الخميس، بأن ترامب
يدرس شن هجوم جديد على إيران تحت ضغط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
.
كما نقل إعلام إسرائيلي أن رئيس الموساد رومان جوفمان أبلغ مسؤولين أميركيين بأن تأجيل ضرب إيران سيجعل تنفيذ أي هجوم مستقبلي أكثر تعقيداً.
وفي المقابل، أكد ترامب أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن استئناف العمليات العسكرية.
وقال الرئيس
الأميركي، في اتصال هاتفي مع القناة 12 الإسرائيلية من على متن الطائرة
الرئاسية خلال عودته من الصين
: "لست في عجلة من أمري لاتخاذ أي قرار بشأن إيران. سنرى ماذا سيحدث بعد بداية العام الجديد".
وبحسب تقرير للصحافي باراك رافيد، يواصل نتنياهو الضغط على ترامب لإطلاق عملية عسكرية جديدة قريباً، رغم تحفظ الرئيس الأميركي على التعجل في حسم الخيار العسكري.
وكان ترامب قد اعتبر الأسبوع الماضي أن شن ضربات أميركية جديدة على إيران أمر "غير مرجح إلى حد كبير"، إلا أن مصدرين مطلعين أفادا بأنه أعاد النظر في هذا الاحتمال خلال الأيام الأخيرة.