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أعلنت البحرية الإيرانية، اندلاع حريق في ناقلة نفط وتوقفها عن الحركة إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة محظورة شرق مضيق هرمز، مشيرةً إلى أن الناقلة خالفت التعليمات، وأوقفت تشغيل أنظمة الملاحة الخاصة بها.
وقالت العلاقات العامة للقوات البحرية في الجيش الإيراني، في بيان، إن الحادث وقع قبل ساعات، مشيرةً إلى أن ناقلة نفط أخرى وصفتها بأنها "مخالفة" اشتعلت فيها النيران فجر الخميس أيضاً، بعد اصطدامها بلغم بحري.