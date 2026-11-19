أعلنت البحرية ، اندلاع حريق في ناقلة نفط وتوقفها عن الحركة إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة محظورة شرق ، مشيرةً إلى أن الناقلة خالفت التعليمات، وأوقفت تشغيل أنظمة الملاحة الخاصة بها.

وقالت العلاقات العامة للقوات البحرية في الجيش ، في بيان، إن الحادث وقع قبل ساعات، مشيرةً إلى أن ناقلة نفط أخرى وصفتها بأنها "مخالفة" اشتعلت فيها النيران فجر الخميس أيضاً، بعد اصطدامها بلغم بحري.