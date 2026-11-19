أعلنت دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية (مصلحة الضرائب)، إصلاح عطل تقني أثّر على بعض خدماتها الإلكترونية واستمر ثلاثة أيام على الأقل.



وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار اضطرابات في أنظمة الاتصالات الداخلية التابعة لوكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) لليوم الثالث على التوالي، في واقعتين أثارتا تساؤلات بشأن استقرار الأنظمة التقنية داخل مؤسسات حكومية أميركية، وفقاً لشبكة "FOX News".

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وأعلنت مصلحة الضرائب، إصلاح مشكلة تقنية أثّرت على خدمة "التحقق السريع من الدخل"، وتسببت في تأخير وصول مستخرجات السجلات الضريبية إلى صناديق البريد الآمنة للمستخدمين خلال الفترة من الأحد 15 تشرين الثاني إلى الأربعاء 18 تشرين الثاني.



وقالت المصلحة إن المشكلة اكتُشفت، الاثنين، وأثّرت على نظام صناديق البريد في مستودع الملفات الآمن، مشيرة إلى أن الخدمة عادت إلى العمل اعتباراً من ظهر الخميس بالتوقيت المحلي، وأن المستخرجات المتأخرة باتت متاحة للمستخدمين.



اضطراب شبكة وكالة الأمن القومي

وفي سياق منفصل، أكدت مصادر لـ"فوكس نيوز ديجيتال"، استمرار اضطرابات في أنظمة الاتصالات الداخلية لوكالة الأمن القومي الأميركية لليوم الثالث على التوالي.



وأوضحت المصادر أن العطل لا يعني فقدان الوكالة قدرتها بالكامل على التواصل الداخلي، لكنه تسبب في تعطّل جزئي واضطراب غير معتاد في عمل النظام.



عطل بشبكة الاتصالات السرية لـ"الأمن القومي" الأميركية.. والوكالة: خلل خلال صيانة دورية

وكشفت شبكة CNN الأميركية، الثلاثاء، نقلاً عن 6 مصادر مطلعة، عن تعطل شبكة اتصالات داخلية شديدة السرية تابعة لوكالة الأمن القومي الأميركية NSA.



ويتعلق الخلل بشبكة تُعرف باسم "NSA Net"، وهي شبكة داخلية سرية تستخدمها الوكالة لتخزين المعلومات المصنفة وتبادل الرسائل والبيانات الاستخباراتية الحساسة.



وأفادت صحيفة " بوست" بأن تعطل الشبكة دفع المسؤولين إلى تعديل مواعيد وصول الموظفين إلى مقار الوكالة، بما في ذلك مقرها في ميد بولاية ماريلاند، ومنشآت أخرى داخل .



ثغرات "PHP2Shell"

وكشفت شبكة "CBS News" أن العطل ارتبط بعمليات تحديث أمنية عاجلة لمعالجة ثغرات خطيرة في لغة البرمجة "PHP"، المستخدمة في تشغيل نحو 70% من مواقع الإنترنت حول العالم.



وأشارت الشبكة إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ساعدت في اكتشاف ثغرتين أمنيتين بالغتي الخطورة، تعرفان مجتمعتين باسم "PHP2Shell"، ما أطلق سباقاً عالمياً لتحديث البرمجيات المستخدمة على نطاق واسع عبر الإنترنت، بما في ذلك داخل وكالة الأمن القومي الأميركية.



وكان كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووكالة الأمن القومي (NSA)، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية (CISA)، قد أصدروا في 21 تشرين الأول تحذيرات عاجلة دعت المؤسسات إلى تثبيت التحديثات الأمنية فوراً، كما أوصوا الجهات غير القادرة على تطبيق الإصلاحات الأمنية بإيقاف الأنظمة المتأثرة مؤقتاً حتى تأمينها بالكامل.



ونقلت "سي بي إس نيوز" عن مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جاي كلايتون قوله إن عمليات تثبيت التحديثات الأمنية تسببت في عدم إعادة تشغيل بعض الأنظمة بالطريقة المتوقعة.



وقال كلايتون في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس": "قبل نحو عشرة أيام ظهرت مشكلة مرتبطة بتحديث لنظام واجهة ويب يعتمد على PHP، وأدت عمليات التحديث اللاحقة إلى عدم عودة بعض الأنظمة للعمل كما كان متوقعاً بعد تثبيت التصحيحات الأمنية، وهذا ما حدث في وكالة الأمن القومي".



وأضافت "سي بي إس نيوز" أن الشبكة عادت إلى العمل، وفقاً لمصدرين مطلعين، إلا أن الوكالة واصلت تطبيق نظام وصول الموظفين على دفعات، لتجنب الضغط على الأنظمة نتيجة تسجيل أعداد كبيرة من المستخدمين في وقت واحد، فيما طُلب من الموظفين تأجيل المهام غير الضرورية.



لا مؤشرات على هجوم إلكتروني

وكانت وكالة الأمن القومي قد أقرت، الثلاثاء، بحدوث تراجع مؤقت في أداء بعض أنظمتها خلال أعمال صيانة دورية مقررة، لكنها شددت على أن قدراتها الأساسية لتنفيذ المهام الاستخباراتية ظلت تعمل بكامل طاقتها.



واشنطن تتهم بتكثيف الهجمات السيبرانية على قطاعات حيوية داخل الولايات المتحدة

اتهم مسؤولون أميركيون إيران بتكثيف الهجمات السيبرانية على قطاعات حيوية داخل الولايات المتحدة التي شهدت مؤخراً سلسلة أعطال تقنية واسعة النطاق أثرت في قطاعات عدة



وقالت الوكالة إن بنيتها التحتية تتضمن مستويات متعددة من الأنظمة الاحتياطية، بما يضمن استمرار العمليات خلال أعمال الصيانة أو في حال وقوع أحداث غير متوقعة.



وفي إفادة أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، الأربعاء، قال كلايتون إن الأعطال التقنية التي شهدتها مؤسسات أميركية مختلفة خلال الأيام الأخيرة كانت حوادث منفصلة مرتبطة بأعمال الصيانة والتحديثات التقنية، وليست هجوماً إلكترونياً منسقاً أو عملية مدعومة من دولة أجنبية.



وجاءت هذه التصريحات وسط سلسلة من الاضطرابات التقنية التي طالت خدمات شركة "مايكروسوفت"، وأنظمة مصرفية، وشركات طيران، إضافة إلى أنظمة الملاحة الجوية الأميركية، ما أثار تساؤلات بشأن موثوقية البنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة.