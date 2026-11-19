أعلن وزير الداخلية
السوري أنس خطاب، الخميس، إلقاء القبض على العميد رواد زيدان
، أحد ضباط نظام الرئيس السابق بشار الأسد
، والمتهم بالتخطيط لمجزرة "كمين العتيبة
" وإصدار الأوامر بتنفيذها في الغوطة الشرقية بريف دمشق
عام 2014، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصاً.
وقال خطاب، في منشور عبر منصة "إكس"، إن المجزرة التي شهدتها بلدة العتيبة لا يمكن نسيانها، مؤكداً أن زيدان بات في قبضة الأجهزة الأمنية السورية
، من دون الكشف عن
مكان توقيفه أو ملابسات العملية.
وتعود أحداث المجزرة إلى 26 شباط 2014، عندما تعرضت مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يحاولون مغادرة الغوطة
الشرقية المحاصرة لكمين في منطقة العتيبة، تخلله تفجير ألغام وعبوات ناسفة أعقبه قصف، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.
ويأتي توقيف زيدان في إطار ملاحقة المتهمين بالتورط في الانتهاكات التي شهدتها سوريا
خلال سنوات حكم النظام السابق، وسط ترقب لما ستكشفه التحقيقات بشأن مسؤوليته عن المجزرة.