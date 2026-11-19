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أعلن السوري أنس خطاب، الخميس، إلقاء القبض على العميد رواد ، أحد ضباط نظام الرئيس السابق ، والمتهم بالتخطيط لمجزرة "كمين " وإصدار الأوامر بتنفيذها في عام 2014، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصاً.وقال خطاب، في منشور عبر منصة "إكس"، إن المجزرة التي شهدتها بلدة العتيبة لا يمكن نسيانها، مؤكداً أن زيدان بات في قبضة ، من دون مكان توقيفه أو ملابسات العملية.وتعود أحداث المجزرة إلى 26 شباط 2014، عندما تعرضت مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يحاولون مغادرة الشرقية المحاصرة لكمين في منطقة العتيبة، تخلله تفجير ألغام وعبوات ناسفة أعقبه قصف، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.ويأتي توقيف زيدان في إطار ملاحقة المتهمين بالتورط في الانتهاكات التي شهدتها خلال سنوات حكم النظام السابق، وسط ترقب لما ستكشفه التحقيقات بشأن مسؤوليته عن المجزرة.