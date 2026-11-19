أكد نائب السعودي المهندس وليد الخريجي ضرورة التصدي لأي محاولات تسعى إلى استخدام الأراضي لتهديد دول الجوار أو استهداف الملاحة الدولية، مشدداً على احتفاظ بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها الوطنية وفقاً للقانون الدولي.

وقال الخريجي، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تأمين نقاط الاختناق الاستراتيجية وإعادة النظر في الأمن البحري" على هامش مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط (MED) في مدينة نابولي ، إن تواصل سعيها لتحقيق الأمن والازدهار في اليمن.

وأضاف أن التطورات الأخيرة في الممرات البحرية تؤكد الترابط الوثيق بين الأمن البحري والاستقرار الإقليمي والازدهار العالمي، مشيراً إلى أن أمن الممرات المائية الاستراتيجية، من البحر الأحمر وباب المندب إلى مضيق هرمز، يمثل قضية تحظى باهتمام دولي واسع.

وشدد نائب وزير الخارجية السعودي على أهمية حماية الممرات البحرية الاستراتيجية، معتبراً أنها أولوية تتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً فاعلاً، إلى جانب التركيز على الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي.

وأكد أن ضمان بقاء الممرات البحرية الحيوية آمنة ومفتوحة يجب أن يتم وفقاً لأحكام القانون الدولي.