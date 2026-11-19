يغادر مدير الأمن السيبراني الوطني في شون كيرنكروس منصبه، في خطوة تأتي عقب خسارة الجمهوريين الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب خلال انتخابات منتصف الولاية الأميركية، وقبل انتقال السيطرة على الكونغرس إلى في كانون الثاني المقبل.

وبحسب وسائل اعلام اميركية، كيرنكروس لا يرغب في البقاء في منصبه خلال العامين المقبلين، وفضّل المغادرة الآن لإتاحة الوقت أمام البيت الأبيض لتأمين المصادقة على خلفه في مجلس الشيوخ قبل تولي الديمقراطيين السيطرة عليه. وأفادت التقارير بأن مغادرته جرت بصورة ودية.

ويتولى كيرنكروس إدارة مكتب المدير الوطني للأمن السيبراني، الذي ينسّق السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن السيبراني بين المؤسسات الحكومية الأميركية، ويشغل المنصب منذ آب 2025.

وتأتي مغادرته في وقت شهدت فيه خلال الأيام الماضية سلسلة أعطال تقنية طالت أنظمة وخدمات في قطاعات الطيران والمصارف والأمن القومي، وسط تأكيد مسؤولين أميركيين أن هذه الحوادث منفصلة ولا ترتبط بهجمات إلكترونية.

وتشكّل مغادرة كيرنكروس أحدث تغيير في صفوف ، عقب نتائج الانتخابات النصفية التي أدّت إلى فقدان الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس.