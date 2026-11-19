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وأضاف أن المقر سيبدأ عمله عند السادسة من الجمعة بالتوقيت المحلي، على أن "يمارس القيادة والسيطرة على كافة القطعات الأمنية التي بإمرته".

أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصدر أمني بأن وحدات عسكرية تحركت باتجاه جرف الصخر شمالي محافظة بابل، ليل الخميس.وكان رئيس علي الزيدي أعطى مهلة لكتائب المسلحة المقربة من للانسحاب من المنطقة.وأثبت تحقيق أجرته لجنة حكومية عراقية وجود عمليات لتهريب للنفط في المنطقة، ونفت حصول تهريب متهمة مكتب الزيدي بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلى عن سلاحها.وتضغط على لضبط سلاح الفصائل المقربة من إيران، وهو ما تعهد به الزيدي منذ توليه منصبه قبل أكثر من 6 أشهر، وفي حين تجاوبت بعض الفصائل مع توجه الحكومة قاومت حزب الله هذه الجهود.وفي وقت سابق أمس الخميس، أصدر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة بيانا جاء فيه أنه "بناء على توجيهات القائد العام (أي الزيدي)، صدر الأمر الديواني بتشكيل المقر المسيطر في جرف الصخر".