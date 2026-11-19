تصدّر الأميركي ماركو روبيو استطلاعاً بشأن المرشحين المحتملين لنيل ترشيح الحزب للرئاسة عام 2028، متقدّماً بـ20 نقطة مئوية على جي دي فانس، الذي كان يتفوّق عليه بفارق واسع قبل عام.

وبحسب استطلاع كلية "إيمرسون"، الذي نقلت نتائجه صحيفة " بوست"، حصل روبيو على تأييد 44% من الناخبين الجمهوريين عند عرض قائمة أسماء، مقابل 24% لفانس، و9% لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، و6% لدونالد الابن، و5% للإعلامي تاكر كارلسون.

وحافظ روبيو على الصدارة عند طرح السؤال دون خيارات مسبقة، بحصوله على 36% مقابل 20% لفانس. وتُظهر النتائج تحوّلاً مقارنة بتشرين الثاني الماضي، حين نال فانس 54% مقابل 6% فقط لروبيو.

ولم يحسم فانس موقفه من الترشّح، إذ قال إنه سيتخذ قراره العام المقبل، فيما أفادت تقارير أميركية بأنه يدرس احتمال عدم خوض السباق. وكان روبيو قد أعلن سابقاً أنه سيكون من أوائل داعميه إذا قرّر الترشّح.

وفي المعسكر ، أظهر الاستطلاع تقارباً بين الأسماء المطروحة، إذ تصدّر السيناتور جون أوسوف بنسبة 17%، تلته كامالا هاريس بـ16%، وألكسندريا أوكاسيو-كورتيز بـ15%، وبيت بوتيجيج بـ14%، وغافين نيوسوم بـ 11%.

وعلى صعيد أولويات الكونغرس الجديد، وضع 57% من المشاركين خفض تكاليف المعيشة في المقدّمة. واعتبر 49% إنهاء الحرب في وحظر تداول أعضاء الكونغرس بالأسهم من الأولويات القصوى، مقابل 28% أعطوا هذه الأهمية للتحقيق في أداء إدارة ترامب.