مضت الأميركي في أول عملية بيع لحقوق استكشاف في مناطق بحرية بالمحيط الهادئ، قبالة ساموا الأميركية، رغم معارضة محلية وبيئية وحكم قضائي اعتبر الموافقة على العملية مخالفة لقانون حماية الأنواع المهددة بالانقراض.

وتشمل الحقوق منطقتين بمساحة إجمالية تبلغ 12.5 مليون هكتار، مُنح حق الاستكشاف في كل منهما مقابل ثلاثة ملايين دولار لمزايدين لم تُكشف هويتهما.

ووصف دوغ بورغوم الخطوة بأنها محطة تاريخية لأمن الطاقة والمعادن الأميركي، مشيراً إلى أنها تتيح تقييم الموارد البحرية وإمكان مساهمتها في تأمين إمدادات محلية أكثر موثوقية. وتستهدف الشركات معادن، بينها النيكل والنحاس والكوبالت، تُستخدم في البطاريات والسيارات الكهربائية.

وكان قاضٍ فدرالي في هاواي قد حكم، الاثنين، بأن الهيئة الوطنية الأميركية للصيد البحري انتهكت قانون حماية الأنواع المهددة بالانقراض عندما وافقت على إتمام بيع حقوق الاستكشاف. وتقع المنطقتان قرب محمية "روز أتول" البحرية، التي تؤوي حيتاناً وسلاحف وقروشاً وشعاباً مرجانية مهددة أو معرضة للخطر.

ورغم حظر ساموا الأميركية التعدين في مياهها الإقليمية منذ عام 2024، فإن الامتيازات تقع ضمن الجرف القاري الخارجي الخاضع للسلطة الفدرالية، خارج نطاق ذلك الحظر.

ويحذّر معارضو المشروع من أضرار قد يتعذر إصلاحها في النظم البحرية. وقال المحامي في منظمة "إيرث جاستيس" كريس إيتون إن المنظمة ستواصل تحركها القانوني لإلغاء العقود، واصفاً قرار الإدارة بأنه "متهور وغير قانوني".