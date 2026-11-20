أعلنت بغداد ترتيبات لانتشار قوات حكومية في جرف الصخر، جنوب العاصمة، اعتباراً من صباح الجمعة، بعد اتفاق لتجنّب مواجهة مع ، شارك في التوصل إليه قادة سياسيون شيعة وقائد فيلق إسماعيل قاآني.

وبحسب الترتيبات المعلنة، يبدأ مقر أمني جديد عمله عند السادسة صباحاً، لقيادة وحدات من الجيش والشرطة وشرطة الطاقة والحشد الشعبي. ووصفت مديرية إعلام الحشد العملية بأنها "تبديل القطعات العسكرية"، فيما أفادت مصادر بأن تنفيذ خطة إعادة الانتشار سيستغرق شهراً على الأقل.

لكن الاتفاق أبقى مصير وجود موضع خلاف. ففي حين قال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن إن قوات الفصيل ستنتقل إلى مناطق أخرى، أكد مصدر في الكتائب تمسّكها بمواقعها، قائلاً: "لن نغادر حتى لو دخلت القوات الحكومية".

وجاءت التسوية بعد أيام من التوتر، إثر إمهال رئيس الوزراء علي الزيدي الفصيل للانسحاب، على خلفية تحقيق حكومي في تهريب . ووصل قاآني إلى بغداد مساء الاثنين لاحتواء الأزمة، والتقى الزيدي، وفق مصادر سياسية، كما اجتمع بالأمين العام للكتائب أبو حسين الحميداوي ورئيس منظمة بدر هادي العامري وشخصيات أخرى.

وفي مؤشر إلى التهدئة، أعلن المتحدث العسكري باسم الكتائب جعفر الحسيني أن الخلافات مع رئيس الحكومة ستُعالج عبر القنوات الرسمية، فيما أكد مصدر في فصيل مقرب من عدم حصول صدام مع القوات الحكومية.

وتتهم السلطات الكتائب بإدارة شبكة لتهريب النفط تسببت، بحسب مسؤولين، بخسائر تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات. وينفي الفصيل الاتهامات، معتبراً أنها وسيلة للضغط عليه للتخلي عن سلاحه استجابة لمطالب أميركية.

وتحتفظ الكتائب بوجود عسكري في جرف الصخر منذ أكثر من عقد، بعد مشاركتها في استعادتها من تنظيم "داعش"، لتتحول المنطقة القريبة من بغداد وكربلاء إلى معقل عسكري مغلق إلى حد كبير. (فرانس24)