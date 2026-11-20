أعلن رئيس بلدية تضرّر جسرين في العاصمة ، إثر هجوم روسي ليلي بالصواريخ والمسيّرات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأوضح عبر " " أن الهجوم البالستي ألحق أضراراً بجسر بوديلسكو-فوسكريسينسكي، ما أدى إلى إغلاقه أمام السير من إلى اليسرى، كما تضرّر جسر دارنيتسكي.

وأشار إلى استهداف جسر فيفديني مجدداً، من دون تحديد ما إذا لحقت به أضرار.