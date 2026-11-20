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أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو تضرّر جسرين في العاصمة الأوكرانية، إثر هجوم روسي ليلي بالصواريخ والمسيّرات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأوضح عبر "تلغرام" أن الهجوم البالستي ألحق أضراراً بجسر بوديلسكو-فوسكريسينسكي، ما أدى إلى إغلاقه أمام السير من الضفة اليمنى إلى اليسرى، كما تضرّر جسر دارنيتسكي.
وأشار إلى استهداف جسر فيفديني مجدداً، من دون تحديد ما إذا لحقت به أضرار.