تتزايد التكهنات بشأن احتمال شن الولايات المتحدة
هجوماً عسكرياً جديداً على إيران
، وسط ضغوط إسرائيلية على الرئيس الأميركي دونالد ترامب
لاتخاذ قرار بالتحرك، في وقت لا يزال فيه موقف واشنطن
غير محسوم.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية
عن مصادر مطلعة أن إسرائيل
رفعت مستوى استعدادها العسكري، فيما نقل رئيس الموساد إلى مسؤولين أميركيين معلومات استخباراتية تتعلق بتطور البرنامج النووي الإيراني
وتحركات طهران
العسكرية.
وفي المقابل، لا يزال ترامب
يتريث في اتخاذ القرار، مؤكداً أنه ليس في عجلة من أمره، رغم إعادة النظر في خيار الضربة العسكرية خلال الأيام الأخيرة.
وكشف التقرير عن تباين داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن توقيت الهجوم، بين أطراف تدعم التحرك العسكري وأخرى ترى أن الظروف الحالية لا تستدعي ضربة عاجلة.
ورغم استمرار التنسيق العسكري والاستخباراتي بين واشنطن وتل أبيب، لم يُحدد حتى الآن موعد لأي عملية محتملة، وسط تصاعد التوتر في المنطقة واستمرار التحركات العسكرية الأميركية.