Advertisement

تتزايد التكهنات بشأن احتمال شن هجوماً عسكرياً جديداً على ، وسط ضغوط إسرائيلية على الرئيس الأميركي لاتخاذ قرار بالتحرك، في وقت لا يزال فيه موقف غير محسوم.ونقلت القناة 12 عن مصادر مطلعة أن رفعت مستوى استعدادها العسكري، فيما نقل رئيس الموساد إلى مسؤولين أميركيين معلومات استخباراتية تتعلق بتطور البرنامج وتحركات العسكرية.وفي المقابل، لا يزال يتريث في اتخاذ القرار، مؤكداً أنه ليس في عجلة من أمره، رغم إعادة النظر في خيار الضربة العسكرية خلال الأيام الأخيرة.وكشف التقرير عن تباين داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن توقيت الهجوم، بين أطراف تدعم التحرك العسكري وأخرى ترى أن الظروف الحالية لا تستدعي ضربة عاجلة.ورغم استمرار التنسيق العسكري والاستخباراتي بين واشنطن وتل أبيب، لم يُحدد حتى الآن موعد لأي عملية محتملة، وسط تصاعد التوتر في المنطقة واستمرار التحركات العسكرية الأميركية.