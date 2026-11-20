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تلتقي نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الجمعة، خلال زيارة قصيرة إلى فرنسا، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.
ووصف مكتب ماكرون الاجتماع بأنه "لقاء بروتوكولي"، بحسب تصريح لوكالة "فرانس برس". ويأتي اللقاء في ظل توتر العلاقات بين الرئيس الفرنسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، على خلفية خلافات بشأن إيران والحرب في أوكرانيا.
وكان ماكرون قد انتقد الموقف الأميركي الإسرائيلي من إيران، وأبدى تحفظات على تقارب ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خصوصاً في الملف الأوكراني.
وتُطرح هاريس، التي تولّت منصب نائبة الرئيس بين عامَي 2021 و2025، ضمن المرشحين المحتملين للرئاسة عام 2028، بعدما خسرت انتخابات 2024 التي خاضتها مرشحةً للحزب الديمقراطي خلفاً لجو بايدن، لكنها لم تعلن حتى الآن قراراً بالترشح مجدداً.