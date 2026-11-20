تلتقي نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الجمعة، خلال زيارة قصيرة إلى ، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

ووصف مكتب ماكرون الاجتماع بأنه "لقاء بروتوكولي"، بحسب تصريح لوكالة "فرانس برس". ويأتي اللقاء في ظل توتر العلاقات بين الرئيس الفرنسي ونظيره الأميركي ، على خلفية خلافات بشأن والحرب في .

وكان ماكرون قد انتقد الموقف الأميركي من إيران، وأبدى تحفظات على تقارب مع ، خصوصاً في الملف الأوكراني.

وتُطرح هاريس، التي تولّت منصب نائبة الرئيس بين عامَي 2021 و2025، ضمن المرشحين المحتملين للرئاسة عام 2028، بعدما خسرت انتخابات 2024 التي خاضتها مرشحةً للحزب خلفاً لجو بايدن، لكنها لم تعلن حتى الآن قراراً بالترشح مجدداً.