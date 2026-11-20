على الرغم من تعافي صادرات عبر العربي واقترابها من مستويات ما قبل الحرب خلال الأشهر الأخيرة، فإن نقص الناقلات الفارغة المتجهة إلى المنطقة قد يعرقل استمرار هذا التعافي، ويحدّ من قدرة المنتجين على نقل النفط إلى .

وبحسب تقرير نشره موقع "OilPrice"، فإن عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في خليج ، والتي ساهمت في إبقاء تدفقات النفط عبر مضيق هرمز مرتفعة، تستنزف أعداداً كبيرة من الناقلات العملاقة لأسابيع، في انتظار استكمال عمليات النقل خارج المضيق، ما يقلّص السفن المتاحة على خطوط التجارة النفطية الأخرى، ولا سيما بين الخليج الأميركي وآسيا.

وتتأثر كذلك ناقلات أصغر من فئتي "سويزماكس" و"أفراماكس"، التي باتت تُستخدم في رحلات متكررة ضمن مسارات نقل النفط في المنطقة، ما يحدّ من عدد الناقلات الفارغة التي يمكن أن تتجه إلى الخليج العربي لتحميل شحنات جديدة.

ووفق بيانات شركة "Tankertrackers.com" التي أوردها التقرير نقلاً عن "بلومبرغ"، تراجعت الطاقة الاستيعابية للناقلات الفارغة المتجهة إلى بنحو 40% منذ نهاية آب. كما انخفضت الطاقة الإجمالية للناقلات العملاقة وناقلات "سويزماكس" التي تتجه إلى خليج عُمان، إلى 71 مليون برميل في 16 تشرين الثاني، مقابل 130 مليون برميل في نهاية آب.

وقال سامير مدني، الشريك المؤسس لشركة "Tankertrackers.com"، إن عدد الناقلات الشاغرة المتاحة لنقل النفط من المنطقة لم يعد كافياً، مشيراً إلى أن وصول النفط إلى خليج عُمان عبر مضيق هرمز لا يعني بالضرورة توافر السفن اللازمة لنقله إلى وجهاته النهائية.

مخاطر أمنية وتأخير في الشحن

وتأتي أزمة توافر الناقلات في ظل استمرار المخاطر الأمنية التي تؤثر على حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، مع ارتفاع تكاليف التأمين المرتبطة بالحرب، وتأخر العمليات البحرية، وتراجع عدد مالكي السفن المستعدين للعمل في المنطقة.

وقالت ماريا بيرتزيليتو، كبيرة محللي الأسواق في "Signal Group"، إن الهجمات المتكررة تحدّ من عدد مالكي السفن الذين يقبلون تشغيل ناقلاتهم في الخليج، فيما تزيد تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب والتأخير التشغيلي من النفقات وتقلّص القدرة الفعلية المتاحة للنقل.

وأشار التقرير إلى أن أعلنت خلال تشرين الثاني تسجيل حوادث شبه يومية لناقلات اصطدمت بألغام بحرية في ممرات تصفها بأنها غير مسموح بها داخل مضيق هرمز، فيما أفادت جهات أخرى بوقوع هجمات إضافية على السفن في المنطقة.

وبحسب بيانات شركة "Windward" للاستخبارات البحرية، تعرضت خمس ناقلات لهجمات قرب مضيق هرمز خلال الفترة بين 11 و18 تشرين الثاني، في تطور يعكس استمرار المخاطر التي تواجه حركة الشحن البحري.

توقعات فائض النفط لا تزال قائمة

في المقابل، لا تزال المؤسسات المالية ووكالة الطاقة الدولية تتوقع عودة سوق النفط إلى فائض في المعروض خلال الربع الحالي، مع احتمال أن يتوسع الفائض خلال عام 2027، في ظل تعافي الإمدادات من الشرق الأوسط.

وفي تقريرها الشهري لشهر تشرين الثاني، توقعت وكالة الطاقة الدولية عودة السوق إلى فائض خلال الربع الرابع، مع زيادة أكبر في المعروض خلال العام المقبل، لكنها حذّرت من أن استمرار الهجمات على السفن قد يعرقل تعافي الإمدادات ويؤثر على استقرار الملاحة البحرية.

كما تتوقع "غولدمان ساكس" أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 88 دولاراً للبرميل خلال عام 2027، في ظل فرضية عدم حدوث اختراق حاسم بشأن إيران وعدم وقوع تصعيد جديد يؤدي إلى أضرار طويلة الأمد في البنية التحتية النفطية.

وبحسب تقديرات البنك، قد يتراجع سعر برنت إلى نحو 78 دولاراً للبرميل بحلول كانون الأول 2027، مع توسّع فائض المعروض العالمي.

لكن استمرار نقص الناقلات، وارتفاع المخاطر الأمنية في مضيق هرمز، قد يعرقلان المسار المتوقع لتعافي الإمدادات، ويعيدان الضغوط على حركة النفط وأسعاره.