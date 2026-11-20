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أكدت الداخلية ، أمس الخميس، القبض على ضابط في نظام الرئيس السابق ، مسؤول عن مجزرة وقعت في سنة 2014.وقال أنس خطاب: "إلقاء القبض على العميد ورئيس أركان الفرقة 30 سابقا، رواد ، المُخطِّط والآمر في مجزرة (كمين العتيبة) التي وقعت في الغوطة الشرقية عام 2014".وتابع خطاب عبر منصة "إكس": "لا يمكن لأحد أن ينسى تلك اللحظة الأليمة التي شهدتها بلدة العتيبة، ولا أرواح الذين ارتقوا في مجزرة (كمين العتيبة)، التي راح ضحيتها أكثر من 150 شهيدا، رحمهم الله جميعا، وتغمّدهم بواسع رحمته".وذكرت أن زيدان متورط، وفق التحقيقات، في عدد من العمليات العسكرية التي استهدفت مناطق مختلفة خلال سنوات السورية، حسبما نقلت السورية.ووقعت مجزرة "كمين العتيبة" في 26 شباط 2014، خلال فترة حصار نظام للغوطة الشرقية، حيث قام باستهداف مجموعة من الأشخاص كانوا يحاولون الخروج من منطقة الحصار، وذلك من خلال تفجير حقل ألغام وعبوات ناسفة أعقبه قصف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا، وهو ما عدّته المنظمات الحقوقية جريمة حرب ضد الإنسانية.