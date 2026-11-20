ترك شون كيرنكروس، مدير الأمن السيبراني الوطني في البيت الأبيض
، منصبه بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، وسط تقارير عن خلافات داخل الإدارة بشأن أدائه وسياسات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال
"، جاء قرار استبداله بدعم من ترامب
، فيما كانت إقالته من أولى المهام التي تولّاها ستيفن ميلر بعد تعيينه كبيراً لموظفي البيت الأبيض.
ومن المرتقب أن تخلفه كيرستن ديفيز، المسؤولة السابقة عن الأمن السيبراني في وزارة الدفاع
الأميركية، وفق ما أعلنه وزير الخارجية
ماركو روبيو.
ويأتي التغيير في ظل سلسلة أعطال تقنية شهدتها مؤسسات أميركية، إلى جانب خلافات بشأن تنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي
والرقابة عليها، وهي ملفات كان كيرنكروس من أبرز المسؤولين عن متابعتها داخل الإدارة.