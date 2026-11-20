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ترك شون كيرنكروس، مدير الأمن السيبراني الوطني في ، منصبه بإدارة الرئيس الأميركي ، وسط تقارير عن خلافات داخل الإدارة بشأن أدائه وسياسات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.وبحسب صحيفة " "، جاء قرار استبداله بدعم من ، فيما كانت إقالته من أولى المهام التي تولّاها ستيفن ميلر بعد تعيينه كبيراً لموظفي البيت الأبيض.ومن المرتقب أن تخلفه كيرستن ديفيز، المسؤولة السابقة عن الأمن السيبراني في الأميركية، وفق ما أعلنه ماركو روبيو.ويأتي التغيير في ظل سلسلة أعطال تقنية شهدتها مؤسسات أميركية، إلى جانب خلافات بشأن تنظيم نماذج والرقابة عليها، وهي ملفات كان كيرنكروس من أبرز المسؤولين عن متابعتها داخل الإدارة.