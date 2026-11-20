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دخلت القوات الأمنية منطقة جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، اليوم الجمعة، بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء علي الزيدي لخروج من المنطقة.ويأتي التحرك بعد ترتيبات لإعادة انتشار القوات وبسط سلطة الدولة، على خلفية تحقيق حكومي قالت بغداد إنه أثبت وجود عمليات لتهريب من المنطقة، وهي اتهامات نفتها .وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أوضح أن مهمة حماية خطوط النفط أُسندت إلى شرطة الطاقة، مع إبقاء جهاز مكافحة الإرهاب قوة احتياطية للقائد العام.وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن أن التوجيهات الجديدة تقضي بألا يكون للكتائب أي انتشار في جرف الصخر.وسبق بدء الدخول توجيه من الزيدي بالإسراع في فتح جميع الطرق المغلقة في الناحية، فيما وصلت قوات أمنية إلى محيطها تمهيدا للانتشار.وتزامنت الاستعدادات مع اتصالات لاحتواء التوتر، إذ أعلنت الكتائب، الخميس، أن أمينها العام أبو حسين الحميداوي التقى قائد فيلق إسماعيل قاآني، بحضور هادي العامري وفالح الفياض، ووصفت نتائج المشاورات بأنها جيدة.