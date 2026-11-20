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علّق عباس عراقجي على تصريحات السفير في يحيئيل لايتر.وقال عراقجي في منشور على حسابه في إكس اليوم الجمعة، تعليقا على كلام لايتر حول ضرورة عودة الجنود إلى بلادهم فقط بعد هزيمة ، إنه لم يكن يعلم أن السفير الإسرائيلي يوجه القوات الأميركية.وكتب قائلا:" "لم نكن نعلم أن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن هو للقوات المسلحة الأميركية."أتى ذلك، بعدما رد السفير الإسرائيلي خلال مقابلة مساء أمس الخميس على شبكة نيوز ماكس، على سؤال حول كيفية إعادة الجنود الأميركيين المنتشرين في منذ أشهر إلى عائلاتهم، بالقول إن ذلك سيحصل عند هزيمة إيران.كما أكد لايتر أن لن تتردد في شن ضربات عسكرية ضد بمفردها، إذا اقتضت الضرورة. وأضاف أن العمليات العسكرية الأميركية السابقة ضد إيران، وهما "مطرقة منتصف الليل" في يونيو 2025 و"الغضب الملحمي" مطلع عام 2026، حققت نجاحاً كبيراً، معتبراً أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الضربة النهائية ضد النظام لن تحقق النتيجة ذاتها.