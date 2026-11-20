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أكد الرئيس الأميركي أن نظيره الروسي بات يرغب في إنهاء الحرب في والتوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أنه بدأ يشعر بالتعب من استمرار النزاع.وبحسب موقع «أكسيوس»، أدلى بهذا التصريح خلال اتصال هاتفي مع اجتماع عقده مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في برلين، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من .وجاء الاتصال عقب لقاء ترامب وبوتين في ، حيث أكد المبعوثان الأميركيان أن الرئيس الأميركي مارس ضغوطاً على نظيره الروسي لدفع مفاوضات السلام، كما طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ المساعدة في جهود إنهاء الحرب.وفي اجتماع برلين، سعى ويتكوف وكوشنر إلى طمأنة الأوروبيين بأن لا تعتزم التوصل إلى اتفاق منفرد مع بشأن مستقبل أوكرانيا، مشددين على رغبة ترامب في إشراك في أي تسوية.كما دعا ترامب القادة الأوروبيين إلى التواصل مباشرة مع بوتين، معتبراً أن ذلك قد يساعد في تسريع التوصل إلى اتفاق، وأشار إلى أن زيلينسكي قادر بدوره على التوصل إلى تسوية مهمة تنهي الحرب.