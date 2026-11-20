أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب
أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين
بات يرغب في إنهاء الحرب في أوكرانيا
والتوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أنه بدأ يشعر بالتعب من استمرار النزاع.
وبحسب موقع «أكسيوس»، أدلى ترامب
بهذا التصريح خلال اتصال هاتفي مع اجتماع عقده مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في برلين، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين
.
وجاء الاتصال عقب لقاء ترامب وبوتين في الصين
، حيث أكد المبعوثان الأميركيان أن الرئيس الأميركي مارس ضغوطاً على نظيره الروسي لدفع مفاوضات السلام، كما طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ المساعدة في جهود إنهاء الحرب.
وفي اجتماع برلين، سعى ويتكوف وكوشنر إلى طمأنة الأوروبيين بأن واشنطن
لا تعتزم التوصل إلى اتفاق منفرد مع موسكو
بشأن مستقبل أوكرانيا، مشددين على رغبة ترامب في إشراك أوروبا
في أي تسوية.
كما دعا ترامب القادة الأوروبيين إلى التواصل مباشرة مع بوتين، معتبراً أن ذلك قد يساعد في تسريع التوصل إلى اتفاق، وأشار إلى أن زيلينسكي قادر بدوره على التوصل إلى تسوية مهمة تنهي الحرب.