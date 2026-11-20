حذّر جاي ريتر، مدير مبادرة الاكتتاب العام وأستاذ المالية في جامعة ، من أن تطور قد يتيح تطوير أسلحة بيولوجية خطيرة قادرة على إيقاع خسائر بشرية فادحة.

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وأشار الخبير في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى قدرة النماذج المتقدمة لشركتي "أنثروبيك" و" " على تطوير أدوية لعلاج الخرف والسرطان. لكنه أكد أن القدرة على ابتكار دواء جديد وفعال يمكن استغلالها أيضا لتطوير مادة خطيرة، مثل سلاح بيولوجي.



وقال: "كما تعلمون، قد يؤدي ذلك إلى مقتل ملايين البشر، بل ربما إلى على البشرية جمعاء. ولهذا السبب تولي شركتا "أنثروبيك" و" إيه آي" اهتماما بالغا بقضايا السلامة".



وأشار إلى أن مؤسسي الشركة وموظفيها يتصرفون بدافع المصلحة الذاتية، إذ لا يرغبون في أن يكونوا من بين ضحايا الذكاء الاصطناعي. وأضاف أنه لا يزال من غير الواضح من سيستفيد تحديدا من هذه التحولات التكنولوجية، ومدى الأضرار التي قد تنجم عنها.