حذّر جاي ريتر، مدير مبادرة الاكتتاب العام وأستاذ المالية في جامعة فلوريدا
، من أن تطور الذكاء الاصطناعي
قد يتيح تطوير أسلحة بيولوجية خطيرة قادرة على إيقاع خسائر بشرية فادحة.
وأشار الخبير في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى قدرة النماذج المتقدمة لشركتي "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي
" على تطوير أدوية لعلاج الخرف والسرطان. لكنه أكد أن القدرة على ابتكار دواء جديد وفعال يمكن استغلالها أيضا لتطوير مادة خطيرة، مثل سلاح بيولوجي.
وقال: "كما تعلمون، قد يؤدي ذلك إلى مقتل ملايين البشر، بل ربما إلى القضاء
على البشرية جمعاء. ولهذا السبب تولي شركتا "أنثروبيك" و"أوبن
إيه آي" اهتماما بالغا بقضايا السلامة".
وأشار إلى أن مؤسسي الشركة وموظفيها يتصرفون بدافع المصلحة الذاتية، إذ لا يرغبون في أن يكونوا من بين ضحايا الذكاء الاصطناعي. وأضاف أنه لا يزال من غير الواضح من سيستفيد تحديدا من هذه التحولات التكنولوجية، ومدى الأضرار التي قد تنجم عنها.
وبالإضافة إلى التغيرات السريعة في سوق العمل، لفت الخبير إلى أن إدخال الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى فقدان وظائف في بعض المجالات، وزيادة الإنتاجية والأجور في مجالات أخرى، فضلا عن ظهور مهن جديدة تماما.
ويذكر أن إيغور
بيفوفاروف، كبير المحللين في مركز بحوث أنظمة الوكلاء والذكاء الاصطناعي التابع لمعهد موسكو
للفيزياء والتكنولوجيا، أشار إلى أن تطور الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى زيادة الهجمات الإلكترونية وتعطيل البنية التحتية الرقمية. كما أوضح أن التقارير التي تتحدث عن انقطاع عالمي مزعوم للإنترنت لا تستند إلى أدلة موثوقة.
ووفقا له، يتمثل أحد أبرز التهديدات في إمكانية التدخل الخبيث في تشغيل المعدات، بما قد يؤثر في صحة الإنسان وسلامته.