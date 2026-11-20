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#BREAKING : At least one person has died and 30 others have been injured, including 15 firefighters, after a major fire broke out in a building in Fontenay-sous-Bois, in France's Val-de-Marne region, according to the city's mayor. https://t.co/fERjz1OStC— upuknews (@upuknews1) November 20, 2026
#BREAKING : At least one person has died and 30 others have been injured, including 15 firefighters, after a major fire broke out in a building in Fontenay-sous-Bois, in France's Val-de-Marne region, according to the city's mayor. https://t.co/fERjz1OStC