اتفقت المملكة العربية السعودية
واليابان على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في قطاع الطاقة، وتطوير ترتيبات التخزين المشترك للنفط الخام، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي عقده وزير الطاقة
السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي.
وأعلن الجانبان وفق وكالة الانباء السعودية
"واس" ،" توفير اليابان
سعة تخزينية إضافية للسعودية تبلغ 16 مليون برميل ضمن مرافق الخزن الوطني الياباني، إلى جانب السعة الحالية البالغة 8 ملايين برميل، فيما بدأت المملكة
إعادة تعبئة مرافق التخزين المشترك للنفط الخام في اليابان.
كما تعتزم اليابان شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من النفط
السعودي لتعزيز احتياطاتها الوطنية، وفقاً لظروف السوق واستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.
وأكد الجانبان أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية وضمان موثوقية الإمدادات، واتفقا على مواصلة التعاون لتعزيز أمن الطاقة في آسيا
وتطوير البنية التحتية لتخزين النفط والاستجابة لحالات الطوارئ".