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اتفقت واليابان على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في قطاع الطاقة، وتطوير ترتيبات التخزين المشترك للنفط الخام، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي عقده السعودي الأمير ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي.وأعلن الجانبان وفق وكالة الانباء "واس" ،" توفير سعة تخزينية إضافية للسعودية تبلغ 16 مليون برميل ضمن مرافق الخزن الوطني الياباني، إلى جانب السعة الحالية البالغة 8 ملايين برميل، فيما بدأت إعادة تعبئة مرافق التخزين المشترك للنفط الخام في اليابان.كما تعتزم اليابان شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من السعودي لتعزيز احتياطاتها الوطنية، وفقاً لظروف السوق واستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.وأكد الجانبان أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية وضمان موثوقية الإمدادات، واتفقا على مواصلة التعاون لتعزيز أمن الطاقة في وتطوير البنية التحتية لتخزين النفط والاستجابة لحالات الطوارئ".