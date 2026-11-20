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لم يحصل على "يالطا" جديدة في قمة شنجن الثلاثية مع الرئيس الأميركي والرئيس الصيني شي جين بينغ، لكنه خرج منها راضياً، إذ حقق انتصاراً دعائياً من دون تقديم أي تنازل في ملف ، وفق تقرير نشره موقع "المجلس الأطلسي -CouncilAtlantic" الأميركي.وأشار التقرير إلى أن بوتين سعى طويلاً إلى قمة تجمع أقوى ثلاثة قادة في العالم، على غرار مؤتمر يالطا عام 1945 بين فرانكلين روزفلت ووينستون تشرشل وجوزيف ستالين، للعودة إلى الساحة الدولية لاعباً عالمياً وكسر صورة "المنبوذ" التي لاحقته بعد غزو أوكرانيا.واعتبر التقرير أن أكبر مكاسب بوتين تمثّل في مشهد اقتراب منه قائلاً: "إنه صديقي"، لأن ذلك يوجّه رسالة قوية إلى النخبة الروسية مفادها أن بوتين يفلت من العواقب مهما فعل، وأنه لا بديل عنه، وأنه بعد نحو خمس سنوات من الحرب لم يعد منبوذاً بل صديقاً للرئيس الأميركي، رغم رفضه العلني لكل مقترحات التسوية، وتحميله الرئيس السابق جو بايدن مسؤولية إشعال الحرب، واتهامه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في السلام.لكن شي ذكّر بوتين مراراً بأنه الشريك الأصغر للصين، إذ وجّهه خلال الصورة الجماعية إلى مكانه، لا إلى جانبه، بل قرب السيدة الصينية الأولى.ورأى التقرير أن الإعلان الختامي المؤلف من أربع نقاط يبدو وكأنه كُتب خصيصاً للرئيس الروسي. فالنقطة الأولى تنص على أن المحكمة الجنائية الدولية "يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية"، وهي التي أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين. والثانية تؤكد أنه لا منتصر في حرب نووية، في وقت تروّج فيه الدعاية الروسية منذ سنوات لإمكانية كسب حرب نووية، معتبراً أن ترامب بدا كأنه يناشد بوتين عدم شنّ ضربة نووية مقابل عدم الاعتراف بالمحكمة ومذكرتها.أما النقطة الثالثة، فتنص على عدم عرقلة تدفق النفط ومشتقاته عالمياً، وهي حيوية لبقاء بوتين، إذ كان الاقتصاد الروسي على شفير الانهيار في كانون الثاني الماضي مع انخفاض الأسعار، قبل أن يتعافى بعد ارتفاعها إثر الحرب على . فيما تعبّر النقطة الرابعة عن الاستياء من ، التي وجّهت جمعيتها العامة أشد الإدانات لروسيا بسبب حربها على أوكرانيا. ولفت التحليل إلى أن الإعلان لم يذكر الحرب في أوكرانيا إطلاقاً.وخلص التقرير إلى أن هذا الاستقبال يشكّل انتصاراً لبوتين، لكنه لا يعني استعداده لتقديم أي التزامات، إذ لا ينوي التوصل إلى سلام مع أوكرانيا أو تقديم تنازلات لترامب، الذي يعتبره "بطة عرجاء" منذ ما قبل الانتخابات النصفية، ولا يرى جدوى من التفاوض الجدي مع إدارة أميركية سترحل عاجلاً أم آجلاً، فيما تبقى الصور التاريخية مادة مثالية للدعاية الروسية وكتب التاريخ المستقبلية.