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شهدت ، الجمعة، إضرابا عاما لمدة 24 ساعة، تسبب في اضطرابات بقطاعات التعليم والصحة والنقل المحلي، وسط احتجاجات عمالية وطلابية للمطالبة بزيادة الأجور ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.ودعت إلى الإضراب الكونفدرالية العامة للعمل (CGIL)، أكبر نقابة عمالية في البلاد، بالتزامن مع تنظيم واحتجاجات في أكثر من 100 مدينة، بينها وميلانو وتورينو ونابولي وباليرمو.واحتج المشاركون على تدني الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، منتقدين ما وصفوه بفشل الحكومة في تعزيز الخدمات العامة وتوفير الحماية الكافية للعمال.وتزامن الإضراب مع " لحشد الطلاب"، حيث أعلنت مجموعات طلابية تنظيم تظاهرات في أكثر من 45 مدينة إيطالية، للمطالبة بزيادة الإنفاق على التعليم وتوفير مزيد من الدعم للمدارس والجامعات.وانضم الطلاب إلى التحركات العمالية، مطالبين باتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.وقال للكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل، ماوريتسيو لانديني، قبيل مشاركته في مسيرة بالعاصمة روما: "نحتاج إلى تغييرات جذرية للنموذج الاجتماعي والاقتصادي".