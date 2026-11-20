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كثّفت في الآونة الأخيرة محاولاتها لإقناع الرئيس الأميركي بشن ضربة على ؛ ولعل الدليل الأبرز على ذلك هو الزيارة التي قام بها رئيس الموساد رومان غوفمان إلى ، والتي التقى خلالها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA جون راتكليف. ودعا غوفمان إلى استئناف الضربات الأميركية – المشتركة ضد إيران، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز". وأفادت الوكالة أن الوزير الإسرائيلي السابق رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، أجرى اتصالات مع مسؤولين في إدارة للدفع باتجاه شن هجوم أميركي – إسرائيلي جديد على إيران.ورغم موقفه المُعلن في 9 تشرين الثاني بعدم شن ضربات جديدة على إيران، إلا أن الإدارة الأميركية استهدفت موقعاً لإطلاق الصواريخ تابعاً للحرس الثوري في جزيرة قشم ، ما يُمثل تطوراً مهماً في سياق المواجهة الأميركية – الإيرانية، خاصة أن الجزيرة تقع في موقع استراتيجي عند مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.بررت الولايات المتحدة الأميركية استهداف قشم على أنه رد عسكري محدود على استهداف قواتها ومنشآتها، ما يعني أن الضربة لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار باستئناف حرب واسعة؛ لكنها في المقابل تعني أن الخيار العسكري لا يزال مستخدماً ومطروحاً، فالإدارة الأميركية لم تكتف بالتهديدات والعقوبات، بل نفذت ضربات داخل الأراضي الإيرانية، واستهدفت جزيرة تتميز بموقعها الجغرافي قبالة الساحل الإيراني بالقرب من مضيق هرمز، كما وبأهميتها الإستراتيجية.في الواقع، إن موقف ترامب لطالما اتسم بالتردد والغموض، فتارة يُهدد باستهداف وطوراً يتراجع لإعطاء فرصة للمفاوضات، وربما تصريحه الأخير هو خير مثال على ذلك، فقد قال بالأمس للقناة 12 الإسرائيلية: "لست مستعجلاً لاتخاذ أي قرار بشأن إيران وسنرى ما سيحدث في بداية السنة الجديدة".لقد سبق لترامب أن أعلن عن عدم رغبته بشن ضربات على إيران، إلا أنه عاد وفاجأ الجميع بتغيير رأيه ومباغتة عدوه. ففي 7 نيسان، أعلن ترامب وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، إلا أن هذا التفاهم انتهي وعادت المواجهات لاحقاً. وبعد أيام، تحديداً في 21 نيسان، أعلن عن تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير محدد، لكن في الثامن من أيار عادت الضربات الأميركية لتستهدف الداخل الإيراني. وفي 18 أيار، أعلن ترامب عن تأجيل هجوم كبير بسبب وجود فرصة للمفاوضات، لكن الضربات الأميركية عادت في 27 أيار. وفي 11 حزيران، أعلن ترامب عن وجود تقدم في المفاوضات وتراجع عن ضربة كان قد هدد بها، لكن المواجهات استؤنفت لاحقاً.في ضوء ما سبق، تجد إسرائيل نفسها أمام معضلة متزايدة في ظل تردد ترامب بين العودة إلى الحرب مع إيران والاستمرار في سياسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي؛ ورغم ضغوط نتنياهو، الذي خسر في الإنتخابات الإسرائيلية لصالح غريمه غادي آيزنكوت، لا يبدو أن الرئيس الأميركي مستعد حتى الآن لمنحه تفويضاً واضحاً بالتصعيد. واللافت أن الخلاف لا يتعلق فقط بتوقيت الضربة المحتملة، بل أيضاً بأهداف الحرب وما يمكن تحقيقه منها؛ خاصة أن ترامب حمّل نتنياهو وسياسته علناً خسارة الجمهوريين في انتخابات الكونغرس، ما دفعه إلى الإعلان في 3 تشرين الثاني أن الولايات المتحدة ستوقف تقديم المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل مع نهاية العام، والتي تبلغ نحو 4 مليارات دولار، مع استمرار بيع الأسلحة لها.في النهاية، لا يبدو أن الموقف الأميركي بشأن التصعيد العسكري مع إيران قد حُسم، وهو ما يضع إسرائيل أمام حالة من الترقب حيال الخطوة التالية للرئيس الأميركي.