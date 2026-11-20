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وأوضحت زاخاروفا، خلال ، إن العقيدة العسكرية للناتو شهدت تغييرات جوهرية، ولم تعد تقتصر على ضرورة وقف العدو عند حدود ، بل باتت تتجه نحو تنفيذ ضربات عسكرية خارج نطاق مسؤولية الحلف.



وأوضحت زاخاروفا أن "التموضع العسكري للحلف يتغير. ففي السابق، كانت استراتيجيته تقوم على ضرورة إيقاف العدو عند حدود الدول الأعضاء، بدلا من توجيه ضربات خارج منطقة مسؤوليته"، حسبما نقل موقع "News.ru" الإخباري.



وأضافت: "الحلف يستعد علنا لنزاع مسلح مع بلدنا، وهو ما تتوقع قيادة هذا التكتل أن يحدث في غضون ثلاث إلى خمس سنوات".



وأشارت زاخاروفا إلى أنه على الرغم من تصريح لحلف الناتو مارك روته بأنه لا يوجد تهديد فوري من روسيا، إلا أن "خططا عدائية متزايدة لهذا الحلف بالذات بدأت تظهر"، وفقما نقلت وكالة " " للأنباء.



وتابعت زاخاروفا قائلة بسخرية: "لقد تحدثنا سابقا عن ما يسمى بنظرية النصر، ولا أستطيع منع نفسي من الابتسام عندما أذكرها، فهي تمثل جنونا أطلسيا كاملا ومطلقا". قالت المتحدثة باسم ، ماريا زاخاروفا، الجمعة، إن " " يستعد علنا للدخول في صراع عسكري مع ، مشيرة إلى حدوث تحول في الاستراتيجية العسكرية للحلف.وأوضحت زاخاروفا، خلال ، إن العقيدة العسكرية للناتو شهدت تغييرات جوهرية، ولم تعد تقتصر على ضرورة وقف العدو عند حدود ، بل باتت تتجه نحو تنفيذ ضربات عسكرية خارج نطاق مسؤولية الحلف.وأوضحت زاخاروفا أن "التموضع العسكري للحلف يتغير. ففي السابق، كانت استراتيجيته تقوم على ضرورة إيقاف العدو عند حدود الدول الأعضاء، بدلا من توجيه ضربات خارج منطقة مسؤوليته"، حسبما نقل موقع "News.ru" الإخباري.وأضافت: "الحلف يستعد علنا لنزاع مسلح مع بلدنا، وهو ما تتوقع قيادة هذا التكتل أن يحدث في غضون ثلاث إلى خمس سنوات".وأشارت زاخاروفا إلى أنه على الرغم من تصريح لحلف الناتو مارك روته بأنه لا يوجد تهديد فوري من روسيا، إلا أن "خططا عدائية متزايدة لهذا الحلف بالذات بدأت تظهر"، وفقما نقلت وكالة " " للأنباء.وتابعت زاخاروفا قائلة بسخرية: "لقد تحدثنا سابقا عن ما يسمى بنظرية النصر، ولا أستطيع منع نفسي من الابتسام عندما أذكرها، فهي تمثل جنونا أطلسيا كاملا ومطلقا".

وبيّنت أن "هذه النظرية تؤكد أن الاستراتيجيين في حلف الناتو لا يتوقون إلا إلى شيء واحد، وهو الحرب".



واسترسلت قائلة: "على سبيل المثال، يتضمن مفهوم نظرية النصر، الذي قدمه القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في ، أليكسيس غرينكيفيتش، في أكتوبر من هذا العام، ضرب أهداف، ليس فقط عسكرية، في عمق الأراضي الروسية على مسافات تصل إلى عدة آلاف من الكيلومترات. وفي إطار الاستعداد للتطبيق العملي لهذه النظرية، يشجع حلف شمال الأطلسي التعاون بين الشركات الصناعية العسكرية لتطوير أسلحة جديدة بعيدة المدى".



وشددت زاخاروفا قائلة: "يجب أن أذكركم مرة أخرى بأن روسيا لا تنوي مهاجمة الدول الأعضاء في حلف الناتو، وهو أمر يتخيلونه علنا وبشكل شبه جنوني. نريد أن نعيش في سلام ووئام مع جيراننا، ومع جميع الدول".



ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن الحديث عن المواجهات العسكرية وفق هذه التصورات يجب أن يأخذ في الاعتبار وجود ترسانات من الأسلحة النووية.



وذكرت أن الأسلحة النووية ليست حكرا على دول حلف "الناتو"، بل تمتلك روسيا أيضا قدرات نووية، مشيرة إلى ضرورة مراعاة العامل عند مناقشة احتمالات الصراع العسكري بين والحلف. (سكاي نيوز عربية)