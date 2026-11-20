تناول برنامج "Royals Unscripted" مستقبل العلاقة بين الأمير وشقيقه الأصغر الأمير هاري، والاحتمالات المتعلقة بمصير الألقاب الملكية التي يحملها هاري وزوجته ، في حال اعتلى ويليام العرش. وخلال ، طرحت مقدمة البرنامج مسألة تجريد دوق ودوقة ساسكس من ألقابهما الملكية، متسائلة عما إذا كان اتخاذ ويليام مثل هذه الخطوة مستقبلاً سيجعله يبدو وكأنه يتصرف بدافع الضغينة والانتقام.

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من جانبها، رأت الكاتبة والمذيعة كارول مالون أن ويليام لديه ما يبرر شعوره بالغضب، في ظل الانتقادات العلنية التي وجهها هاري إلى شقيقه والعائلة المالكة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك مقابلته مع ومذكراته التي حملت عنوان "Spare".



لكنها حذرت من أن تحويل هذا الغضب إلى قرار رسمي قد ينعكس سلباً على صورة الملك المستقبلي، موضحةً أن الملك ينبغي أن يظهر بمظهر الشخص الذي يتجاوز الخلافات الشخصية، ولا يسمح للضغائن بأن تتحكم في قراراته.



وقالت مالون إن ويليام قد يكون لديه ما يدفعه إلى الرغبة في الانتقام من شقيقه، لكنها اعتبرت أن إظهار ذلك لن يكون مناسباً لشخص يستعد لتولي العرش، مضيفةً أن عليه أن يرتقي فوق مشاعر الغضب والرغبة في رد الإساءة.



ولم تستبعد مالون استمرار القطيعة بين الشقيقين، معربةً عن اعتقادها بأن استعادة الثقة داخل باتت أمراً بالغ الصعوبة، ولا سيما بعد ما شهدته السنوات الماضية من تصريحات وانتقادات متبادلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. (ارم نيوز)