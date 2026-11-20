تجاهلت السيّدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب
سؤالاً بشأن أسوأ عادة لدى زوجها الرئيس دونالد ترامب
، خلال حضورها العرض
الأول لسلسلتها الوثائقية الجديدة على منصة "أمازون برايم
فيديو"، مكتفية بالقول إن الأمر يندرج ضمن خصوصيات حياتهما.
وسألها أحد المراسلين عن أسوأ عادة لدى ترامب
، مطالِباً إياها بالكشف عن أمر لا يعرفه الناس عنه، لكنها ابتسمت وهزت رأسها قائلة: "أوه، هذا أمر خاص".
وعندما ألح الصحفي في الحصول على إجابة، ردت ميلانيا
بعبارة: "الثقة. الثقة والعائلة"، في إشارة إلى عنوان إحدى حلقتيّ العمل. (ارم نيوز)