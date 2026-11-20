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تجاهلت السيّدة الأميركية الأولى سؤالاً بشأن أسوأ عادة لدى زوجها ، خلال حضورها الأول لسلسلتها الوثائقية الجديدة على منصة "أمازون فيديو"، مكتفية بالقول إن الأمر يندرج ضمن خصوصيات حياتهما.وسألها أحد المراسلين عن أسوأ عادة لدى ، مطالِباً إياها بالكشف عن أمر لا يعرفه الناس عنه، لكنها ابتسمت وهزت رأسها قائلة: "أوه، هذا أمر خاص".وعندما ألح الصحفي في الحصول على إجابة، ردت بعبارة: "الثقة. الثقة والعائلة"، في إشارة إلى عنوان إحدى حلقتيّ العمل. (ارم نيوز)