Advertisement

ذكر موقع " عربية" أن وسعت قدرات منظومة "مقلاع داوود" لاعتراض عدد أكبر من الصواريخ، في محاولة لتقليل الاعتماد على صواريخ اعتراضية أعلى تكلفة، بعدما كشفت المواجهات مع تحديات المخزون والإنتاج، وفق تقرير لبلومبرغ.ونقلت الوكالة عن مسؤول مختص بتحليل عمليات الدفاع الجوي في سلاح الجو أن التحديثات عززت مدى المنظومة وقدرتها على مواجهة تهديدات باليستية إضافية، بما يساعد الدفاعات على تحمل أسابيع من الهجمات المتواصلة.وتأتي الخطوة وسط توقعات بتجدد التصعيد مع إيران، وفي وقت تواجه فيه إسرائيل معادلة متزايدة الصعوبة منها هجمات يمكن تنفيذها بأسلحة أقل تكلفة، مقابل صواريخ اعتراضية باهظة الثمن يصعب تعويض مخزونها بسرعة.ماهي منظومة "مقلاع داوود"؟تشكل منظومة "مقلاع داوود" الطبقة المتوسطة في منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، بين " الحديدية" المخصصة للتهديدات قصيرة المدى، ومنظومات "آرو" التي تتصدى لتهديدات أبعد مدى، وتشمل "آرو 3" القادرة على اعتراض أهداف خارج الغلاف الجوي.وتستخدم المنظومة صواريخ "ستانر" الاعتراضية، التي طورتها شركتا "رافائيل" الإسرائيلية و"آر تي إكس" الأميركية، وتستهدف صواريخ ثقيلة وطائرات مسيرة، بحسب التقرير.ولم يكشف المسؤول الذي تحدث إلى " "، تفاصيل أو طبيعة التعديلات التقنية.لماذا تراهن إسرائيل على "مقلاع داوود"؟تتمثل أبرز مزايا المنظومة، وفق "بلومبرغ"، في تكلفة الاعتراض وإمكانات الإنتاج. ويبلغ سعر صاروخ "ستانر" نحو مليون دولار، مقارنة بنحو 3 ملايين دولار لصاروخ "آرو 3"، بحسب تقديرات محلل "بلومبرغ إنتليجنس" واين ساندرز. أما صاروخ "باتريوت باك-3" فقد تتجاوز تكلفته 4 ملايين دولار.وتتيح هذه الفوارق استخدام صواريخ أقل تكلفة ضد الأهداف التي تستطيع المنظومة التعامل معها، مع الاحتفاظ بالاعتراضات الأعلى تكلفة للتهديدات التي تتطلب قدراتها.وقال عوزي روبين، الذي تطوير أول منظومة دفاع صاروخي إسرائيلية، إن الأجيال الأولى صممت للتعامل مع أعداد محدودة من التهديدات، بينما تفرض الهجمات بالمئات أو الآلاف تطوير صواريخ اعتراضية أقل تكلفة.