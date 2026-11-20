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استدعت الخارجية الروسية سفير رومانيا لدى اليوم، وسلمته احتجاجا شديد اللهجة على خلفية رفض بوخارست منح تأشيرات الدخول لأعضاء منتخب للناشئين في رياضة التايكواندو.وحذرت الخارجية الروسية من أن الاستفزازات العدائية تجاه روسيا لن تمرّ دون ردّ، وستخلف عواقب سلبية طويلة الأمد على مطلقيها.وأضافت أن هذه الخطوة تتناقض مع القواعد والأعراف المعمول بها في المجال الرياضي والدولي، وأن مثل هذه الممارسات تعكس نزعة عدائية متنامية تجاه موسكو لا تنسجم مع متطلبات العلاقات الثنائية والروح الرياضية.وحملت رومانيا مسؤولية العواقب التي ستترتب على هذه التصرفات، وستطال بالدرجة الأولى مصالح رومانيا نفسها. (روسيا اليوم)