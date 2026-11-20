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خلط ، والد دوقة ساسكس ، بين ابنته وشقيقتها سامانثا خلال مقابلة مع طبيب نفسي، في إطار تقييم قضائي لتحديد مدى أهليته للمثول أمام المحكمة في قضية تتعلق بحيازة مواد إباحية للأطفال.وبحسب موقع "بيج 6"، خضع ، البالغ من العمر 82 عاماً، لتقييم نفسي أمرت به المحكمة، وأجراه متخصصون من للصحة، في ظل تشخيصه بالخرف ومشكلات الذاكرة.وخلال المقابلة، تحدث ماركل عن خلافات عائلية سابقة، مشيراً إلى أن لديه ابناً يُدعى توماس ماركل الابن وابنة تُدعى ، قبل أن يسأله الطبيب عن ابنته الأخرى سامانثا، التي كان يقيم في منزلها في وقت سابق من الأسبوع.ورد ماركل بأنه لا يملك سوى طفلين، معتقداً أن ميغان وسامانثا شخص واحد، قبل أن يتدارك الأمر ويعتذر للطبيب، مؤكداً أن ميغان ابنته وليست شقيقته.كما أوضح أنه يتابع معالجاً نفسياً بسبب مشكلات الذاكرة، لكنه لا يتذكر اسمه، مشيراً إلى معاناته من مشكلات صحية منذ أكثر من 10 سنوات، بينها سكتتان دماغيتان وحصوات في الكلى واضطرابات في المعدة مرتبطة بالتوتر.وتطرق ماركل خلال التقييم إلى علاقته بابنه، ملمحاً إلى أنه قد يكون وراء إبلاغ السلطات عنه، بعدما زُعم العثور على مواد إباحية للأطفال بحوزته، كما وجه إليه انتقادات تتعلق بتركه الدراسة في الصف الثامن وتعاطيه المخدرات.ورغم المشكلات الصحية والذهنية التي أظهرها التقييم، خلص الطبيب النفسي إلى أن ماركل مؤهل للمثول أمام ، عقب اعتقاله في 6 تشرين الثاني بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال. (ارم نيوز)