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كشف الطاهي الملكي السابق دارين ماكغرادي جانباً من أسرار الحياة داخل القصور ، مستعيداً ذكرياته مع والأميرة الراحلة ديانا، خلال عمله مع لمدة 15 عاماً.وخلال إطلالته في تسجيل مباشر لبودكاست "A Right Royal Podcast"، تحدث ماكغرادي عن عادات الطعام في ، موضحاً أن التحضير لعيد الميلاد كان يتطلب جهوداً كبيرة، إذ يبدأ أكثر من 100 موظف عملهم عند الخامسة صباحاً لإعداد 9 ديكات رومية و50 حلوى تقليدية.وأشار إلى أن الأطفال كانوا يتناولون وجباتهم على مائدة منفصلة عن والديهم، فيما كانت الراحلة تفضل الأطباق البريطانية البسيطة، مثل السمك المشوي والسلطة، ولم تكن من محبي الطعام، باستثناء الشوكولاتة.كما كشف أن كلابها الـ12 من فصيلة "كورجي" كانت تحصل على قوائم طعام خاصة تضم أنواعاً مختلفة من اللحوم والخضراوات.وعن تجربته مع الأميرة ديانا في قصر كنسينغتون، قال ماكغرادي إنها كانت تصف نفسها بأنها "طاهية سيئة للغاية"، موضحاً أنه كان يترك لها وجبات جاهزة في الثلاجة خلال عطلات نهاية الأسبوع، ويضع عليها ملصقاً يحمل رقم 2 لتعرف مدة تسخينها في الميكروويف.واستعاد موقفاً طلبت فيه ديانا إعداد نسخة خالية من الدهون من طبق موس الطماطم لاستضافة الإعلامية أوبرا وينفري، التي تناولت الوصفة الأصلية، بينما اختارت الأميرة النسخة القليلة الدهون. (ارم نيوز)