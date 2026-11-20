تعتزم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" إلغاء ألف وظيفة في مطاري فرانكفورت وميونيخ، وسط تعثر إعادة الهيكلة وارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب على .

ووفقا لرسالة داخلية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، الجمعة، فإن الإجراءات التي أعلنتها الشركة ضمن برنامج خفض النفقات لعام 2024 لم تعد كافية لوقف الخسائر.وكشفت الرسالة أن الناقلة كانت تخسر ما معدله 20 مليون يورو، نحو 22 مليون دولار شهريا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.وجاء في الرسالة الموجهة للموظفين:"العام 2026 شكل انتكاسة بالنسبة لنا، فالحرب في وتكاليف الوقود التي لا تزال مرتفعة للغاية، وتسعة أعوام من الإضرابات، وقاعدة التكاليف المرتفعة أساسا لدينا، كلها عوامل فاقمت الوضع".ويتوقع أن تسجل فاتورة الوقود السنوية للمجموعة ارتفاعا بملياري يورو هذا العام مقارنة بعام 2025، بسبب استمرار تأثير الحرب الأمريكية على أسعار الطاقة.وتخطط "لوفتهانزا" لإلغاء الألف وظيفة بدوام كامل، وهو ما يعادل نحو 2.5% من إجمالي موظفيها البالغ عددهم نحو 40 ألف في المطارين الرئيسيين.يذكر أن الشركة، التي تشغل ناقلات مثل "الخطوط النمساوية" و"السويسرية" و"خطوط بروكسل الجوية"، كانت قد أعلنت العام الماضي عن خطط لشطب 4000 وظيفة على مستوى المجموعة بحلول عام 2030، مع التركيز على المناصب الإدارية.ولم يتضح ما إذا كانت التسريحات الجديدة مشمولة ضمن هذه الخطة أم أنها تضاف إليها، فيما رفض متحدث باسم الشركة الإدلاء بمزيد من التفاصيل.ورغم هذه الضغوط التشغيلية، لا يزال الوضع المالي الإجمالي للمجموعة يوصف بأنه جيد.فقد أعلنت "لوفتهانزا" عن نمو أرباحها بنسبة 30% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر، متجاوزة توقعات المحللين، وذلك مدفوعا بالطلب القوي على تذاكر الدرجات الأعلى مستوى في رحلات المسافات الطويلة. (روسيا اليوم)