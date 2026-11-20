أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة أن الجيش نفّذ خلال الساعات الماضية 854 عملية استهداف ضمن عملية "فجر اليمن"، شملت 31 غارة جوية، و687 عملية بمدفعية الميدان، و91 بالطيران المسيّر، و45 بالراجمات.

وقال إن العمليات طالت مواقع الحوثيين وتجمعات عناصرهم وتحصيناتهم ووسائلهم القتالية.

وذكر المتحدث أن العمليات أسفرت عن مصرع وإصابة 193 من قيادات الحوثيين الميدانية وعناصرهم، وتدمير وإعطاب 81 من وسائل النقل والمعدات العسكرية، إلى جانب تدمير مراكز قيادة وسيطرة متقدمة ونقاط مراقبة وتحصينات.