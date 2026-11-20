دعا الأوكرانيين إلى التفكير في مستقبل أبنائهم و"الانتقال إلى الجانب الصحيح من التاريخ"، معتبراً أن عليهم السعي إلى "التوحد مع بالمعنى الواسع للكلمة".

وجاءت تصريحات في مقابلة ضمن فيلم من إنتاج القناة الأولى الروسية بمناسبة عيد ميلاد بطريرك وسائر روسيا كيريل.

الروسي إن على الأوكرانيين أن يدركوا، وفق تعبيره، أن الدول الغربية لا تدعمهم إلا لخدمة مصالحها الخاصة، متهماً الغرب بالسعي إلى "إضعاف البلاد وتقسيمها وتفكيكها وإخضاعها لإرادته".

وأضاف أن خصوم روسيا يعملون، بحسب وصفه، وفق مبدأ "فرق تسد"، معتبراً أن ما يجري حالياً يندرج ضمن مساعٍ لإضعاف قدرات روسيا وإخضاعها لمصالح تلك الدول.

واتهم بوتين من وصفهم بـ"القوميين" بالاستيلاء على السلطة في ، قائلاً إنهم "ليسوا وطنيين"، وإنه لا يمكن بناء مستقبل البلاد على الكراهية.

وزعم أن تراجع عدد سكان أوكرانيا وانكماش قطاعها الصناعي بدأ خلال سنوات ، مضيفاً أن "كل شيء انهار" قبل التصعيد العسكري الروسي الأخير.

وأضاف أن ما شهدته أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة لا يعود، وفق روايته، إلى الضربات الروسية وحدها، بل إلى وجود من وصفهم بـ"القوميين" في السلطة.

وأكد بوتين أن موسكو تشعر بدعم الشعب الروسي، مشيراً إلى أن جوهر السياسة الروسية يقوم على "صون الإنسان وقيمه الروحية"، معتبراً ذلك محوراً أساسياً للتعاون بين الدولة والكنيسة.

وختم بدعوة الأوكرانيين إلى "التفكير في مستقبل أبنائهم والانتقال إلى الجانب الصحيح من التاريخ".